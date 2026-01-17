替代役「穿警雨衣」處理糾紛 反遭控「假公務員」
金門一名男子跑到新湖漁港要租借漁具倉庫，但他不符合資格遭到拒絕，隨後到漁會爭論。警方獲報到場處理，一名替代役也從旁協助，沒想到男子看見替代役身上穿著警用雨衣，質疑對方假冒公務員身分，並大聲質疑他，雙方當場互槓。但原來替代役是因為天冷，才和員警借警用雨衣，現在鬧出糾紛，也被警局記申誡。
男子大聲質問眼前這名替代役，因為對方身穿警用雨衣，讓男子認為是替代役假冒警方身分辦案。
民眾vs.替代役：「這件是替代役的制服，2077是你的警察編號嗎，（2077不是我的警察編號啊），2077不是你的警察編號，那你現在是偽造警察身分囉，『他是協助輔警』。」
即便同行的員警出面解釋，男子還是緊抓這點不斷砲轟，甚至要求替代役出示證件。民眾vs.替代役：「『他穿著我們同事的衣服』，那請你給我你的證件，『他裡面是役男』，（我為什麼要給你證件），當然啊，因為你現在涉嫌偽造文書啊。」
事發就在14日，金門這名男子來到新湖漁港2樓要租借漁具倉庫，但不符合資格遭到拒絕，與工作人員爆發口角糾紛。
漁會理事長陳水義：「漁具倉庫租用的對象，就是在漁港作業的漁船，他要有出海紀錄才可以租用，他也沒有出海紀錄，也沒有會員，所以漁會裡面的行政人員就拒絕他了。」
男子和漁會人員爭執不下，員警獲報到場，蔡姓替代役則在一旁協助，不過因為天冷，替代役和員警借了印有警察字樣及臂章的防水雨衣，卻被質疑冒充公務員，當場公親變事主。
金門金湖分局金湖派出所副所長黃金雄：「遭民眾誤解與質疑，本分局業已申誡一次處分，並要求役男服勤，及服裝應依規定辦理。」
根據了解，這名蔡姓替代役是金湖派出所員警，但他是特考班身分，因此目前在派出所服半年替代役，原本19日就要正式回到崗位，現在因為一件警用雨衣鬧出糾紛，未來正式上任恐怕得更戰戰兢兢。
