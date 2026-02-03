替代燃料投資逆勢成長 全球雙燃料貨櫃船汽車運輸船破400艘

根據英國航運相關網站表示，儘管航運市場整體面臨趨緩壓力，替代燃料船舶投資仍持續升溫。世界航運理事會（World Shipping Council,WSC）最新公布的「雙燃料船隊公布資料」顯示，截至二○二五年十二月，全球已投入營運雙燃料貨櫃船與汽車運輸船數量達到四百艘，較二○二四年的二百一十八艘大增，年增幅高達八成以上，凸顯航運業對新世代船舶資本投入動能未減。

目前另有七百二十六艘雙燃料船舶手持訂單，使已交付與已簽約船隊總數達一千一百二十六艘，代表航商對替代燃料船舶承諾金額超過一千五百億美元。這股趨勢在整體造船市場降溫的背景下尤為突出。據挪威船級社（DNV）資料，全球新船訂單數量由二○二四年四千四百零五艘，降至二○二五年二千四百零三艘，但替代燃料船舶仍占全球訂單總噸位三成八。

其中，貨櫃航運表現最為亮眼，二○二五年新船訂單由前一年的四百四十七艘，增至五百四十七艘，持續扮演航運減碳轉型核心動力。DNV指出，貨主即使面對市場與法規不確定性，仍積極推動自身減排目標，促使航商優先投資燃料供應成熟、商業可行性較高的替代燃料船型，尤其是使用液化天然氣與甲醇的貨櫃船。

進入二○二六年後，替代燃料新船訂單動能延續，一月即新增二十艘訂單，其中以液化天然氣燃料貨櫃船為主。

相較之下，散裝船、油輪及汽車運輸船等領域投資明顯趨緩。整體而言，貨櫃航運仍是推動航運能源轉型的關鍵力量，液化天然氣雙燃料船舶則持續領先市場。