替代燃料船舶訂單減緩船東新船投資態度審慎

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根據英國航運相關網站引述，挪威船級社（DNV）最新數據顯示，二○二六年前五個月替代燃料船舶訂單雖持續增加，但整體下單速度明顯低於去年同期，反映航運業界在燃料選擇與減碳投資上採取更為多元且靈活分散風險策略，也顯示業界推動減碳持續前進，船東則在新船投資上態度趨於審慎。

DNV旗下Alternative Fuels Insight平台統計，五月全球共新增三十六艘替代燃料船舶訂單，使今年累計訂單數達到一百一十九艘。

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其中，液化石油氣（LPG）與乙烷運輸船成為五月市場主力，共取得二十六艘訂單；另有八艘以液化天然氣（LNG）為燃料的新船下單，包括六艘貨櫃船及兩艘汽車運輸船。另，兩艘採用乙醇燃料的散裝貨輪也於當月完成訂購。

從今年整體表現觀察，液化天然氣仍是最受青睞的替代燃料。截至五月底，以液化天然氣為動力新船訂單達六十艘，占全部替代燃料船舶訂單一半以上。

在液化天然氣船舶中，貨櫃航運業仍是主要推動力量，共有四十二艘訂單，其次為汽車運輸船，共十二艘。另一方面，今年至今為止，液化石油氣／乙烷運輸船訂單達五十艘，而甲醇／乙醇燃料船僅四艘、氨燃料船四艘，氫燃料船則僅一艘，顯示新興燃料商業化應用仍處於初期階段。

DNV指出，儘管替代燃料船舶訂單持續流入市場，但其占整體新船簽約噸位的比例，已明顯低於二○二五年同期水準。

這項趨緩趨勢與全球航運業持續推動減碳轉型形成對比。世界航運理事會（WSC）上月公布數據顯示，目前全球已交付或已訂購的雙燃料貨櫃船與汽車運輸船總數已超過一千二百艘，累計民間投資金額超過一千八百億美元。

WSC指出，目前在建或已下單的貨櫃船中，有七十八％具備使用替代燃料能力；汽車運輸船比例更高達九十四％，顯示定期航運市場仍是航運能源轉型的重要推動者。

DNV海事部全球減碳總監Jason Stefanatos表示，市場正在發生變化，船東須在法規不確定性、燃料供應能力及長期投資風險間取得平衡。

他指出，儘管替代燃料船舶下單速度與二○二五年相比有所波動，但航運業仍持續推進能源轉型，各家業者正根據不斷變化的法規環境與市場條件，逐步作出燃料及技術選擇。

他表示，貨櫃船市場依然是替代燃料應用的主要推手，但市場結構已出現變化。與過去相比，目前訂單重心逐漸轉向較小型船舶，而過去最積極採用替代燃料的超大型貨櫃船新訂單數量則有所減少。同時油輪與散裝貨輪市場替代燃料船舶需求則開始增加。

Stefanatos認為，愈來愈多船東不再將未來押注於單一燃料，而是將燃料選擇視為投資組合管理的一部分。他們在規劃船隊更新時，除考量燃料種類，也同時評估投資時機、法規風險及未來市場變化，以降低長期資產配置的不確定性。

分析師認為，這反映全球海運減碳策略正在轉型。相較過去選擇單一未來燃料，愈來愈多船東傾向訂購可支援多種燃料方案的船舶，以便隨著法規、燃料基礎設施及技術發展調整營運策略。

目前液化天然氣仍穩居全球航運業最主要替代燃料選項，尤其受到貨櫃航運公司青睞；至於甲醇、氨及氫能船舶雖然頗受市場關注，但實際採用規模仍相對有限。