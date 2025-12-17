「替代輝達」成功被炒熱？中國AI晶片商「沐曦股份」上市首日飆漲755%，市值一夕衝破1.3兆

中國半導體產業再度迎來驚人的上市行情，繼摩爾線程（Moore Threads）本月初強勢掛牌飆漲後，專攻人工智慧（AI）領域通用圖形處理器的另一大廠「沐曦集成電路」（MetaX）在17日正式掛牌上市，首日交易表現繳出極為驚人成績，盤中股價一度狂飆高達755%。

彭博報導指出，沐曦此番公開上市，成功募集多達5億8580萬美元（約新台幣184.7億元），而且隨著上市首日這波暴漲，也使沐曦成為過去十年以來、中國股市介於5至10億美元規模的公開上市案中，首日表現最優異的個股之一。

散戶瘋搶

與其競爭對手摩爾線程一樣，沐曦主要研發用於AI開發的圖形處理器（GPU）。由於輝達（Nvidia）最先進的晶片，被美國政府禁止銷往中國市場，進而讓大批投資者全力押注、這批有望成為「中國版Nvidia」的本土國家隊新創企業。沐曦認購熱度非常嚇人，零售超額認購竟高達2986倍，甚至超過摩爾線程的2750 倍。

事實上也證明為什麼這麼多投資人瘋搶，每股認購價為104.66人民幣（約新台幣468.7元），截至17日下午2時40分為止，沐曦股價來到830人民幣（約新台幣3717元），讓公司市值一舉突破3000億人民幣（約新台幣1.34兆元）。

沐曦集成電路17日正式公開掛牌上市，第一天股價最高飆漲達775%。（翻攝百度財經）

沐曦的技術能力之所以倍受肯定，主要因為包含董事長兼執行長陳維良在內、三位創始團隊成員，彭莉、楊建過去全都曾任職於超微（AMD）多年。這種深厚的技術背景，使沐曦能在2020年創立至今，以極短時間研發出高性能產品。其中最主要的一款「曦雲C500」系列，更承擔起公司主要營收來源，至於最新推出的最新的 C588系列，則被市場認為、其效能已顯著拉近與Nvidia H100 的差距。

北京格雷資產管理合夥人張可興指出，「國產替代的主題，將持續驅動這些公司後續強勁增長走勢，未來極有可能出現、市值達標1兆人民幣的領頭羊企業。」

沐曦集成電路參加半導體展，展示自家旗下的晶片和設備。（翻攝自沐曦官網）

在中國當局嚴格控制新股發行量，以維持市場流動性的大背景之下，一旦獲准掛牌上市，往往成為企業大量捕捉短期收益的可靠途徑。除了沐曦和摩爾，接下來長鑫存儲（ChangXin Memory）與長江存儲（YMTC）等晶片巨頭，也可能在不久的未來尋求上市，他們的估值預計介於2000至3000億人民幣之間，也可能再次掀起一波瘋狂認購，以及股價飆漲的話題。

