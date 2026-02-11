替入獄友顧2歲女！他逼「搭拱橋」、愛的小手毆打 惡男判1年6月定讞

記者林盈君／台北報導

北部一名葉姓男子因罪入監，委託邱姓男子幫忙照顧年幼兒女，但邱男卻涉嫌虐待年僅2歲的女童，要她在濕滑的浴室內「搭拱橋」，造成女童臉部撞擊地板受傷。女童就讀的幼兒園，發現其身上有多處瘀傷，隨即通報相關單位。案經法院審理，台北地院一審判處邱男1年6月徒刑，案件上訴最高院，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判邱男1年6月，全案定讞。

邱男因涉虐待2歲女童遭判刑定讞。（示意圖／AI生成圖）

據了解，邱男受委託照顧葉男的兒女，於2023年11月到12月間，涉嫌對女童施虐，要求她「搭拱橋」撞擊臉部等，還持「愛的小手」毆打女童手掌、腳掌、臀部等，造成女童身上多處瘀傷。幼兒園發現後通報相關單位，女童被送往台大醫院就醫，院方檢查後，懷疑女童遭施虐，隨即通報檢警介入調查，循線查出邱男涉有重嫌。

法院審理期間，邱男辯稱之前沒有照護幼童經驗，加上自己也是「從小被打到大」，只是依據自身經驗管教，否認有凌虐等。北院一審判處邱男1年6月徒刑，邱男提出上訴，辯稱並無虐待意圖，請求從輕量刑並給予緩刑機會。高院二審認為一審判決無違誤，維持原判。案件上訴最高法院，駁回上訴定讞。

