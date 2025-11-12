替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半 45

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

邱姓男子的葉姓友人入監服刑，他替友人之妻看顧未滿3歲的女童，卻對女童施以「做拱橋」等體罰動作，並用愛心小手揮打成傷，台北地院認定邱男的行為構成「凌辱虐待等非人道之待遇」，判刑1年6月，邱男上訴求輕判；高院今（12）日認定邱男上訴並無理由，駁回上訴，維持徒刑1年6月原判決。可上訴。

邱男的葉姓友人因案入監服刑，其妻忙於工作無暇照顧女兒，於是委託邱男代為照顧女童，邱男明知女童僅2歲多，身心發展未全，尚須他人耐心照護，竟然在112年11月到12月間，接續命女童在地板濕滑之浴室內做拱橋等體罰動作，致女童因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板。

廣告 廣告

邱男又持愛心小手揮打女裡的左右手掌、左右腳掌、臀部等處，造成女童臀部瘀青、右臉頰瘀青、右眉上方擦挫傷等傷害，之後，女童就讀的幼兒園發現女童自112年11月間起，身上陸續出現多處瘀傷，遂依法通報，並將女童送往台大醫院就醫，經台大醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，進而啟動檢警早期介入偵辦機制，循線查獲。

北院綜合事證，認定女童確實因邱男暴行致有情緒起伏、焦慮及畏懼返家等身心狀況，已屬足以妨害影響女童身心健全發展之凌虐行為。判刑1年6月。

邱男上訴主張，他照顧女童是無償且出於善意的行為，因為自己過往被父母管教的經驗，認為在危急中要讓小孩知道什麼事情不能做，才會出手管教小孩。他確實有管教不當，但是沒有虐待女童，縱使法院仍維持有罪判決，亦請求從輕量刑，並給予緩刑宣告，高院合議庭審理認為邱男上訴並無理由，應予駁回，維持一審原判。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

太子詐團成員交保惹議 北院說話了

持刀刺傷名醫江漢聲 凶徒裁定羈押

【文章轉載請註明出處】