替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
邱姓男子的葉姓友人入監服刑，他替友人之妻看顧未滿3歲的女童，卻對女童施以「做拱橋」等體罰動作，並用愛心小手揮打成傷，台北地院認定邱男的行為構成「凌辱虐待等非人道之待遇」，判刑1年6月，邱男上訴求輕判；高院今（12）日認定邱男上訴並無理由，駁回上訴，維持徒刑1年6月原判決。可上訴。
邱男的葉姓友人因案入監服刑，其妻忙於工作無暇照顧女兒，於是委託邱男代為照顧女童，邱男明知女童僅2歲多，身心發展未全，尚須他人耐心照護，竟然在112年11月到12月間，接續命女童在地板濕滑之浴室內做拱橋等體罰動作，致女童因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板。
邱男又持愛心小手揮打女裡的左右手掌、左右腳掌、臀部等處，造成女童臀部瘀青、右臉頰瘀青、右眉上方擦挫傷等傷害，之後，女童就讀的幼兒園發現女童自112年11月間起，身上陸續出現多處瘀傷，遂依法通報，並將女童送往台大醫院就醫，經台大醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，進而啟動檢警早期介入偵辦機制，循線查獲。
北院綜合事證，認定女童確實因邱男暴行致有情緒起伏、焦慮及畏懼返家等身心狀況，已屬足以妨害影響女童身心健全發展之凌虐行為。判刑1年6月。
邱男上訴主張，他照顧女童是無償且出於善意的行為，因為自己過往被父母管教的經驗，認為在危急中要讓小孩知道什麼事情不能做，才會出手管教小孩。他確實有管教不當，但是沒有虐待女童，縱使法院仍維持有罪判決，亦請求從輕量刑，並給予緩刑宣告，高院合議庭審理認為邱男上訴並無理由，應予駁回，維持一審原判。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣農村再生成果展今天登場，呈現環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，同時邀社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文創、生態永續等議題。中央社 ・ 16 小時前
鴻海：與OpenAI合作 明年資料中心模組化拚出貨
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，會與OpenAI等人工智慧（AI）大廠合作，鴻海正與夥伴討論AI資料中心模組化架構與系統整合，預期2026年效益浮現、有機會出貨；明年在繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）產品組合比例約8比2。中央社 ・ 15 小時前
宜蘭傳藝大橋也有災情！車道淹成河道 車輛逆向險象環生
根據中央氣象署預報，鳳凰颱風於接近台灣過程中強度繼續減弱，今深夜到明天凌晨將逐漸減為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動過程再進一步變為溫帶氣旋。但因為颱風挾帶東北季風產生的共伴效應，不只在宜蘭蘇澳帶來嚴重淹水災情，今日下午宜蘭傳藝大橋也出現大淹水的情形。中天新聞網 ・ 15 小時前
馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 水位降9.3公尺 達4條件可解除紅色警戒
林業保育署花蓮分署監測，颱風鳳凰期間，馬太鞍溪堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，兩邊側坡雖有局部崩塌情形，但溢流穩定且未見新阻塞。花蓮分署表示，若未來24小時預估降雨量低於200毫米、水位無異常下降、溢流水道未堵塞，且經確認河道達解除警戒水位，將可解除堰塞湖紅色警戒。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
不妙連日豪雨突聞斷裂聲 屋主目睹50年老屋坍塌
颱風外圍環流帶來豪雨，台東市一棟50年老屋突然倒塌，幸無人員傷亡！原來這棟正在改建的老房子，因連日豪雨導致地基土質鬆動，屋主聽到「啪啪」聲響，眼睜睜看著房子在面前坍塌成斷垣殘壁。除了房屋倒塌，台東多處也傳出災情，土坂對外道路大面積坍方中斷，太麻里溪下游溪水暴漲溢堤。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 10 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不只是朋友？ 大馬警長證實黃明志、謝侑芯「超友誼親密關係」
「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，由於死因疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，沒想到案情出現重大轉折，警方出面證實謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」。中時新聞網 ・ 1 天前
菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷
新北市永和一名女騎士制止男子亂丟菸蒂，竟遭對方持雨傘狠毆！事發於10號下午4點多放學時段，56歲陳姓男子隨意丟棄菸蒂，還彈到女騎士手上，引起不滿。女騎士欲理論，沒想到換來男子失控持傘猛攻，導致她臉部多處受傷、眼周撕裂，所幸在呼救後，熱心民眾立即上前協助制伏嫌犯，經送醫縫合數針，目前並無大礙。警方已將陳男依傷害罪逮捕法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
麻辣鍋集團女董竟是詐團首腦狂詐9億 北檢複訊聲押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團蔡姓負責人主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保。鏡報 ・ 13 小時前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
「大客戶」租2輛百萬豪車卻人間蒸發 苦主找到車一看：天塌了！
綜合陸媒報導，陳璽近日控訴，公司旗下2輛價值百萬元的豪車疑遭租客抵押並被拆解。他透露，該名陳姓租客自2023年起，陸續在自家公司租用1輛保時捷帕拉梅拉及1輛邁巴赫S480，起初按時繳租，但自今年8月起突然失聯。陳璽說，他根據衛星定位追蹤，最終在畢節市赫章縣1家修車廠內...CTWANT ・ 12 小時前