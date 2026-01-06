替女信徒「打開心結」神壇前揉胸洩慾！廟祝：王母娘娘磁場打來要他幫忙

記者陳弘逸／台北報導

男廟祝趁女信徒獨自到神壇前靜坐謊稱受王母娘娘指示要幫忙「清理兩儀」、「打開心中的結」把手伸進衣服內揉胸猥褻得逞。（示意圖／Pixabay）

台北市羅姓男子在萬華區某宮廟擔任廟祝，去年認識前來參拜的女信徒小花（化名），便趁對方獨自到神壇前靜坐的機會。謊稱受王母娘娘指示要幫忙「清理兩儀」、「打開心中的結」把手伸進衣服內揉胸猥褻得逞。事後羅男挨告，一度否認犯行，法官認為，他假藉神明施法名義犯性侵害案，嚴重破壞宗教信仰應具有穩定人心作用的功能，手段惡劣，審理後，依強制猥褻罪，處10個月有期徒刑。

判決指出，羅姓男子在台北市萬華區艋舺某宮廟擔任廟祝，2024年8月3日認識跟男友前來參拜的女信徒小花（化名），兩人聊天的過程中，羅男圖伸手觸摸女方，起初她不以為意，便要求單獨到神壇前靜坐。

羅男趁有機可趁，竟然前往神壇區域，對小花謊稱，受王母娘娘指示要幫忙「清理兩儀」、「打開心中的結」把手伸進衣服內撫摸胸部、腹部等處猥褻行為得逞。

事後小花察覺有異，報警提告；但羅男否認犯行，仍辯稱是王母娘娘的磁場打來要幫助她把心中的結打開，才會手伸進內衣轉開「兩儀」，過程中雖有覺得行為不妥，但認為這是王母娘娘的指示，並無男女思想，但說詞未獲採信。

法官認為，羅男擔任廟祝，理應體認從事宗教活動，具有安定人心的神聖工作，且前來求助者，多為遭逢感情、健康、事業或其他人生挫折而感到徬徨無助的人，竟利用信徒心中的地位，並假藉神明施法、清理兩儀名義犯案，將敬仰並信任的女性信徒，視作個人發洩性慾的工具，造成篤信神明的對信仰產生懷疑與扭曲。

雖然羅男在審理時改口認罪也有意和解，犯後態度尚可，但最終因雙方賠償金額差距過大，調解破局，在考量他假藉神明施法名義犯性侵害案，嚴重破壞宗教信仰應具有穩定人心作用的功能，犯罪手段惡劣、所生犯罪損害嚴重，審理後，將他依強制猥褻罪，處10個月有期徒刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

