替女友慶生耍浪漫！三重男違規放煙火 警秒到場讓他嚇傻

監視器錄下陳男施放煙火瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市三重警分局日前深夜，巡邏途經三重忠孝碼頭時，突然聽到煙火施放聲響，循線前往查緝時，赫見一名陳姓男子見到警方後，呆立在一旁，手裡還拿著煙火盒子，進一步詢問下，這才發現原來陳男是為了幫女友生日慶生，才會施放煙火，但由於該處禁止燃放爆竹煙火，後續警方抄登資料勸導後，也將移請消防局予以開罰，將面臨新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

據了解，39歲陳姓男子上（1）月25日深夜10時許，與女友來到三重忠孝碼頭，為了替女友慶祝生日，違規施放煙火，正巧三重警方巡邏經過，一聽到施放煙火的聲響，隨即上前查看，陳男才剛去撿拾放完的煙火盒，都還拿在手中，就被警方查獲。

由於該處禁止施放煙火，警方後續進行身分盤查，並進行勸導後，將相關資料移請新北市消防局依法裁罰，將依《爆竹煙火管理條例》開罰新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

陳男才剛要去撿起煙火盒，警方秒到場盤查。（圖／翻攝畫面）

