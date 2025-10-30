「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲

娛樂中心／台北報導

范姜控訴粿粿偷吃王子。（圖／翻攝自臉書）

藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態21字指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」

范姜今天再度發限動。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐29日在社群上公開重磅爆料，痛斥妻子「粿粿」婚內與王子發展越界關係，直言兩人「道德淪喪」，更強調手中握有明確出軌證據。范姜彥豐直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。范姜彥豐在影片中提到，粿粿自3、4月份和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊回來後，就變得和以往不同，不僅三天兩頭都跟同一群人出去，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。

廣告 廣告

而消息一出，震撼整個演藝圈。事件延燒之際，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。如今他二度發聲表示，「『家人』是無辜的，也請別開『家屬』的玩笑了。」

更多三立新聞網報導

坣娜生前苦於紅斑性狼瘡 病友「網紅律師」親吐：我因此洗腎16年

昔嫁3800億豪門尪！女團成員淡出演藝圈罕公開現身 「驚人近況」曝

徵信社爆范姜彥豐離婚討3千萬！律師揭內幕狠打臉：這數字夢裡才有

沖繩驚爆車禍意外！男星租車「突被撞凹」慘賠4萬 工作人員變臉嚇傻

