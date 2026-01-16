替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

姊妹相差十歲，一人買房、一人無產，突顯現實落差。（示意圖／Pixabay）

姊妹年齡差距超過十歲。姐姐從妹妹大學時期開始，就經常為對方分擔旅遊、聚餐與家庭節日開銷，面對外人與父母也總以「兩人一起出錢」帶過。她看著妹妹半工半讀、經常吃不好，也從未見對方穿戴名牌，總覺得該替她多做一些。近日，妹妹突然在家庭群組中宣布購屋的消息，語氣欣喜。這一則訊息讓40多歲、仍無房產與車輛的姐姐靜默許久，心中升起一絲說不出的心酸。這

名女網友近日在臉書社團發文，透露自己十年來為了照顧年幼的妹妹，經常在家庭聚會與節日時主動替對方分擔開銷，甚至在家中對父母強調兩人「共同負擔」，從未讓妹妹感到經濟壓力。原PO表示，自己與妹妹相差十多歲，看著妹妹從大學時期半工半讀、獨自在外租屋生活，甚至經常在家庭群組分享三餐不正常的困境，她感到相當心疼。

身為過來人，她深知生活艱難，因此總在各種節日與家庭場合主動承擔妹妹的費用，包括旅遊、聚餐、父母生日等，甚至在經濟分擔上為妹妹「代墊多年」。她坦言，這樣的經濟支持已默默持續了十年，未料妹妹近日在群組中開心宣布購屋成功，這突如其來的消息讓她頓時無法釋懷，忍不住感慨：「姊姊也40幾歲了，沒房沒車，怎麼覺得這麼心酸？」

貼文曝光後，引發許多網友共鳴與安慰。有人鼓勵原PO：「妳的付出總會有回報，好運會累積的」、「善良的人值得擁有幸福」，也有人提醒她應開始為自己著想：「從現在起，不用再幫妹妹分擔了，是時候替自己努力」、「自己的妹妹自己疼沒錯，但也別忘了愛自己」。

也有網友表示，妹妹節儉買房，代表努力有了成果，應該替她感到開心，「比起亂花錢或負債，至少她把錢用在正確的地方」。儘管心情一時難以平復，原PO的故事仍引發不少討論，反映出家庭成員間在經濟支持與心理感受上的微妙平衡，也提醒人們，在無私照顧他人的同時，也別忽略自身的需要與未來規劃。

