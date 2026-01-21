替小三女兒報全馬跑界炸裂！ 馬拉松女神轟主辦：我一律抵制

一名家長近日偷偷替就讀國小三年級的女兒報名馬拉松，並且督促女兒跑完全程42.195公里，事後更在社交平台上自豪發文，不過這樣的行為卻引發爭議，不少人都不建議孩子小小年紀就跑全馬，馬拉松女神雷理莎更說重話：「開放未成年報名全馬賽事的主辦、協辦我個人一律抵制。」

近期跑界相當爭議的一件事，莫過於一名父親讓自己才就讀小三的女兒去跑全馬，當孩子在抱怨的時候，家長還說：「報都報了趕快跑完就好了。」甚至在跑完後還讓孩子去上3小時的家教，隔天繼續跑，即便網路上已經謾罵聲一片，但他卻回嗆：「小孩月跑量200你們多少？成績多少、沒資格嘴…」

臉書粉專「don1don 動一動」近日就發文提及這件事，文中提到，未進入或剛進入青春期的孩子，骨骼生長板尚未閉合，肌腱與韌帶對長時間、重複性衝擊的耐受度，與成年人不同，而跑馬拉松的風險，從來不只存在於當下是否受傷、倒下或是造成壓力，而在於長期、累積性的負荷影響。

對於這位家長帶著未成年的孩子去跑全馬，馬拉松女神雷理莎更是在IG上發文：「全馬42.195公里是成年人的運動，不是骨骼還沒發育完全的小朋友該從事的項目，任何會開放未成年報名全馬賽事的主辦、協辦我個人一律抵制。」

事實上，各國的馬拉松賽事都有年齡限制，多數馬拉松要求參賽者年滿 16 或 18 歲，不僅如此，美國兒童運動與健康顧問研究院也曾提出建議，認為兒童在青春期之前，其鍛鍊重點應放在運動技能的掌握上，而非過多強調耐力訓練。

