替小三女兒報名「跑全馬」她累撐樹枝！家長自豪發文遭罵…女神轟主辦

一名家長近日被爆出，私下替就讀國小三年級的女兒報名馬拉松賽事，並要求孩子完成全程42.195公里，事後還在社群平台分享「成果」，原本想記錄孩子的運動歷程，卻意外掀起輿論風暴。外界普遍質疑孩童年紀過小不適合挑戰全馬，就連有「馬拉松女神」雷理莎也罕見說重話，直言：「任何會開放未成年報名全馬賽事的主辦、協辦我個人一律抵制」。





撐到扶樹仍被要求跑完全馬 家長做法挨轟「過度訓練」





該名家長是在臉書社團發文分享，指出孩子成功完成42公里賽事，相關影片隨後在網路流傳，只見小朋友途中明顯體力透支，不時扶著樹枝休息，還忍不住詢問「為什麼要報42K？」然而，家長仍要求孩子跑完全程，讓不少網友痛批這是對未成年者的「過度訓練」，忽略身心發展需求。面對外界撻伐，家長事後再度發文反擊，強調孩子每月跑量約200公里，具備相當體能基礎，也對跑步有高度興趣，認為批評者多半只是「鍵盤評論」，甚至質疑是否真正跑過馬拉松，並透露未來仍打算讓孩子持續挑戰賽事。

示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）









專家示警生長風險 雷理莎重話：一律抵制未成年全馬





運動粉專「don1don 動一動」也針對此事件提出專業觀點，指出尚未進入或剛進入青春期的孩子，骨骼生長板仍未閉合，肌腱與韌帶對長時間、反覆性衝擊的承受能力，與成年人有明顯差異。跑馬拉松的風險不只在於當下是否受傷或倒下，更關鍵的是長期、累積性的負荷，可能對身體發育造成影響。

對此，「馬拉松女神」雷理莎也在IG發文再次強調，全程馬拉松屬於成人等級的耐力運動，不適合骨骼尚未成熟的孩童從事，「全馬42.195公里是成年人的運動，不是骨骼還沒發育完全的小朋友該從事的項目，任何會開放未成年報名全馬賽事的主辦、協辦我個人一律抵制。」事實上，國際間多數馬拉松賽事皆設有年齡門檻，普遍要求參賽者年滿16歲或18歲，此外，美國相關兒童運動與健康研究機構也曾建議，青春期前的訓練應以培養運動技巧與多元活動為主，而非過度著重長距離耐力訓練，以降低對身體發育的潛在風險。









雷理莎罕見說重話，直言：「任何會開放未成年報名全馬賽事的主辦、協辦我個人一律抵制」。（圖／翻攝自IG@frogygirlz）













