替岳母慶生後！闖紅燈過馬路 男遭撞重傷
新北市和彰化市近日發生驚悚車禍，引起社會關注。在彰化市，一名男子替岳母慶生後，沒走斑馬線又闖紅燈過馬路前往超商，結果被轎車撞飛，導致頭部、胸部和四肢多處受傷，緊急送醫搶救。而在新北市新店區，一名女駕駛在行人穿越道上擦撞嬰兒車後竟肇事逃逸，周圍民眾見狀立即追趕呼喊，要求對方停車報警，更有居民指出該車是當地違規常客。
彰化的車禍發生在15日晚間7時許，據目擊民眾表示，李姓男子當晚疑似替岳母慶生後，打算過馬路到對街超商購物，但他沒有走斑馬線且違規闖紅燈，結果被一名女駕駛撞倒，造成重傷昏迷。目擊民眾轉述家屬的說法，男子與妻子一同回來為岳母慶生，慶祝完後前往超商時，疑似因為沒走在斑馬線，又直接闖紅燈，導致事故發生。目擊者形容聽到很大的「咚」一聲，男子被撞飛後，頭部直接撞擊地面，事後動彈不得，場面十分可怕。
新北市新店區的事故則發生在16日下午4時許。一名女子正推著嬰兒車行走在行人穿越道，一輛銀色轎車突然衝過來，重重撞上嬰兒車後迅速逃離現場。附近民眾見狀，立即幫忙呼喊追趕，要求女駕駛停車報警，但對方堅持不停車，涉嫌肇事逃逸。當地居民更指出，這輛肇事車輛是新店區的違規常客，曾被檢舉違規爭道、不依規定使用燈光、逆向行駛，這些行為嚇壞當地居民。
更多 TVBS 報導
獨／行人被撞飛骨折還遭認「闖紅燈」？沒畫面佐證家屬難接受
有片／移動神主牌？高雄阿伯闖紅燈「直直衝」 猛撞公車躺地
機車騎士路口撞行人罰7200元、吊照1年 兩原因翻盤免罰
台中婦走路闖紅燈！38歲男綠燈起步撞死她 賠250萬下場曝
其他人也在看
疑慶生喝到茫? 男闖紅燈穿越馬路遭轎車撞飛
中部中心／黃毓倫、李文華 彰化報導一名男子日前到彰化岳母家慶生，疑似喝酒後出門，要走到對面超商，闖紅燈沒走斑馬線，造成綠燈直行的轎車，反應不及，行人撞擊擋風玻璃，再噴飛出去。當時在路口待轉的民眾目睹車禍，嚇得驚聲尖叫，行車記錄器畫面曝光，可以看到男子，可能是不勝酒力，走路有點不穩！民視 ・ 11 小時前
新北情侶檔違規遭開罰上網討拍熱議 警公布影像：明顯違規
新北市有1對情侶，11月15日晚間9時許，因違規跨越鶯歌區文化路226巷口，被執勤的警員攔下開罰，這對情侶後在Threads 社群平台PO文，質疑該處無設置行人穿越道及行人號誌、自己也是依車輛號誌綠燈通行，卻被執勤警員以推論方式誤認闖紅燈，舉發並態度不佳。三峽警分局為正視聽，公布警方微型錄影器和相關監視畫面，證明這對情侶確實違規。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備
即時中心／顏一軒、李美妍報導彰化縣「文雅畜牧場」4萬顆被驗出農藥「芬普尼」超標的雞蛋，儘管經農業部祭出「移動管制」列管後，但仍外流至台中市的雞蛋行，引發民眾擔憂。對此，彰化縣政府今（17）日表示，流入台中蛋行的雞蛋是畜主於11月9日售出，針對畜主是否有違反移動管制相關規定，目前檢調正在偵辦釐清責任中；同時，彰縣府也坦承「移動管制」等相關行政程序執行「未完備」。民視 ・ 11 小時前
汽車違規右轉釀1死8傷 便當店菲籍老闆剪髮途中遇劫
高雄楠梓區16日傍晚驚傳嚴重車禍！一部汽車下陸橋後違規右轉，先撞上50歲菲律賓籍男騎士林姓男子，再連續撞倒多部機車，釀1死8傷慘劇。林男當場被撞飛，頭部重創不治身亡，死者才離家3公里，在前往理髮途中遇劫。目擊者直呼「先撞一部機車，再撞第二部，後面的機車也跟著被撞倒」，事故現場一片狼藉。林男與妻子在當地經營便當店超過10年，為人和善，此次意外讓人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導高雄一名73歲陳姓老翁昨（16）日傍晚開車駛經楠梓區土庫一路陸橋，下橋後於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，隨後再暴衝入機車待轉區，宛如「保齡球般」失控擦撞8台機車造成9人受傷，林姓騎士送醫後不治。高雄市警局楠梓分局今（17）日依涉犯過失致死等罪嫌，將陳翁移送橋頭地檢署進一步偵辦；至於違規部分警方將依法開罰。高雄楠梓區土庫一路昨日下午5時12分發生恐怖暴衝死亡車禍，73歲陳姓老翁把車開下土庫一路陸橋後，於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，造成對方顱內出血，儘管林姓騎士事發當下仍有模糊意識，但送醫後病情急轉直下，晚間宣告不治。另，本案又波及在機車待轉區的8台機車共9名騎士，6名騎士身體與四肢擦挫傷，其中3人骨折入院觀察中，未來需要開刀。事發當下，警方已將肇事的陳姓老翁當場依涉犯《過失致死罪》逮捕，並於今早依涉犯《過失致死罪》與《過失傷害罪》等罪嫌，將陳翁移送橋檢偵辦；而檢警今日亦預計對林姓移工的遺體相驗，以釐清確切死因。陳翁今早遭移送時，記者追問是否知道該路口不能右轉、一名機車騎士被撞死、有無要對家屬表達歉意等問題，戴著安全帽的他不發一語，在警方的戒護下坐入警車。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦 更多民視新聞報導離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷高雄楠梓車禍釀1死! 73歲翁開車衝撞機車待轉區民視影音 ・ 11 小時前
國壽宣布健康險全外溢 保費折減2026起升級「全發小樹點回饋」
國壽今天宣布「健康險全外溢」，並從2026年起，將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。新的健康點數獎勵採週週回饋，並串聯國泰集團小樹點生態圈資源提供心理諮商、物理治療等多元健康兌換服務，讓健康真的有利於保戶。品觀點 ・ 12 小時前
社區巡邏、吹哨…芝加哥民眾反制追捕移民
川普政府持續加大力度在多個民主黨主政的大城市逮捕非法移民，不但派出國民兵，也在這些城市大舉掃蕩聚集不少非法移民的攤販區，...世界日報World Journal ・ 10 小時前
驚悚影像曝！7旬翁「把待轉區8機車當保齡球瓶撞」 女子速縮腳險遭輾
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日傍晚發生多傷車禍，一輛白色轎車下橋右轉時與直行機車碰撞，失控衝入待轉區，連撞8輛機車，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治。警方表示，73歲陳姓轎車駕駛無酒駕情事，目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 1 天前
楠梓連環車禍釀1死8傷 肇事翁稱「沒看見」遭依過失致死等罪嫌送辦
高雄楠梓區土庫一路昨（16）日傍晚發生一起釀1死8傷的連環車禍，警方指出，肇事的73歲陳姓駕駛持照正常，製作筆錄時供稱事發當下「沒看見」。警方初步研判疑似為違規右轉釀禍，詳細肇事原因仍待後續釐清。楠梓台視新聞網 ・ 11 小時前
BBC爆間諜醜聞！記者疑替中國蒐密 色誘歐洲高官換取軍情
英國爆出重大國安疑雲！1名現任《BBC》記者被懷疑曾替中國擔任間諜，甚至利用「美人計」色誘歐洲高階官員，以取得敏感軍事與情報資料。英國多個安全情報單位已介入調查，引發輿論震動。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
違規右轉！ 7旬男「保齡球般」失控撞八車 釀1死8傷
高雄楠梓區土庫一路16日下午驚傳嚴重車禍！一名73歲陳姓男子無視禁止右轉告示牌，先撞飛1名機車騎士後失控，如保齡球般連撞8部機車，造成1死8傷慘劇。肇事駕駛堅稱「車速不快沒有暴衝」，但卻違規右轉釀禍，除面臨1800元罰款，還被依過失致死罪移送法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
73歲肇事翁釀1死8傷！2年違規5次...被問「知道撞死人嗎」？反應超冷靜
高市楠梓區昨日發生1死8傷車禍，50歲菲籍林男騎車送便當返家途中遭73歲陳男違規右轉撞上，陳男失控再掃倒待轉區8部機車。林男傷重不治，妻女今（11/17）日前往殯儀館悲痛認屍；據了解，肇事陳男有5次違規紀錄，今早製作筆錄後被依過失致死、過失傷害移送，他對媒體追問全程低頭沉默。太報 ・ 11 小時前
國際鋼價弱中帶穩 中鋼與義联跨集團整合產能突圍
近期國內外鋼需復甦趨緩，鋼市維持盤整，中鋼日前公布今年12月盤價，以平盤確保接單量能，今（17）日股價再度跌破18元關卡，不過中鋼集團宣布，將為義联集團旗下燁聯在生產線改造的空窗期，代工其不銹鋼熱軋。業內人士表示，中鋼今年恐出現建廠以來首次虧損，這次除了服務客戶，以產能整合來降低空轉損耗，也是維護競爭力的一環。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 7 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 5 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前