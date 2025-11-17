替岳母慶生後！闖紅燈過馬路 男遭撞重傷

新北市和彰化市近日發生驚悚車禍，引起社會關注。在彰化市，一名男子替岳母慶生後，沒走斑馬線又闖紅燈過馬路前往超商，結果被轎車撞飛，導致頭部、胸部和四肢多處受傷，緊急送醫搶救。而在新北市新店區，一名女駕駛在行人穿越道上擦撞嬰兒車後竟肇事逃逸，周圍民眾見狀立即追趕呼喊，要求對方停車報警，更有居民指出該車是當地違規常客。

行人穿越車道疑闖紅燈，慘遭轎車衝撞重傷昏迷。（圖／TVBS）

彰化的車禍發生在15日晚間7時許，據目擊民眾表示，李姓男子當晚疑似替岳母慶生後，打算過馬路到對街超商購物，但他沒有走斑馬線且違規闖紅燈，結果被一名女駕駛撞倒，造成重傷昏迷。目擊民眾轉述家屬的說法，男子與妻子一同回來為岳母慶生，慶祝完後前往超商時，疑似因為沒走在斑馬線，又直接闖紅燈，導致事故發生。目擊者形容聽到很大的「咚」一聲，男子被撞飛後，頭部直接撞擊地面，事後動彈不得，場面十分可怕。

新北市新店區的事故則發生在16日下午4時許。一名女子正推著嬰兒車行走在行人穿越道，一輛銀色轎車突然衝過來，重重撞上嬰兒車後迅速逃離現場。附近民眾見狀，立即幫忙呼喊追趕，要求女駕駛停車報警，但對方堅持不停車，涉嫌肇事逃逸。當地居民更指出，這輛肇事車輛是新店區的違規常客，曾被檢舉違規爭道、不依規定使用燈光、逆向行駛，這些行為嚇壞當地居民。

