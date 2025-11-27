替弱者翻案的人1／卡奴燒炭歷史重演 他憂融資公司問題失控
他看過人命在法律空隙裡滑落，看過跨國企業犯罪後巧妙卸責。法律是冰冷的，保護懂法之人。
他替那些不懂的人打官司，從冤案、RCA罹癌勞工到卡奴，每一件都漫長艱辛。幸而，法律偶爾是溫暖公平的，這些案子最終都奇蹟似贏了。
如今他65歲了，依舊在第一線協助融資公司的債務人。近40年替公益案件辯護，他卻只用「還願」2字帶過。
我們正要約訪林永頌的前一天傍晚，記者在北市古亭捷運站看見一個匆匆趕搭捷運的身影，貌似林永頌本人。
他的事務所位於古亭站，頗合理，但知名大律師搭捷運，令人一時難以肯定，因此記者與他聯繫確認。他很快回說，是他沒錯。
後來採訪時我們發現，原來他的手機就掛在腰上，裝手機的皮套，邊緣已明顯磨損，加上一個樸素的後背包，又搭捷運，不說還以為這位律師混得沒有太好。
現在融資公司的問題，也要等到見血才立法嗎？
65歲的林永頌曾是民間司法改革基金會董事長，也擔任過法律扶助基金會台北分會會長，義務協助過不少司法案件，包括替死刑犯徐自強平反、為RCA受害工人打贏官司。這二年，他將重心放在積欠車貸、各種小額商品貸款的貧困負債者，債權人皆是「融資公司」。
「去年農曆年，高雄一對年輕夫婦帶著3個小孩，由爸爸開車載全家人去自撞，結果火燒車，大家逃開，但晚上就買炭，全家這樣死掉。」林永頌說話又急又快，總是一開口就劈里啪啦，像是習慣在有限時間內把資料整理給法官聽，以免還沒講完就被法官打斷。他接著說：「當年的卡債風暴產生很多社會問題，政府卻等到很多人燒炭自殺，見血了才處理，現在融資公司的問題，也要等到見血才立法嗎？」
他提到的高雄一家五口輕生事件，我們聯繫不到家屬，只知以妻子名字查法院判決書後，顯示夫妻生前曾被追討一筆28萬元債務，也曾簽下一張金額不明的本票，債權人皆為融資公司。
林永頌說：「你會覺得怎麼民國113年了還有這種事，《消費者債務清理條例》立法這麼久了，法扶也成立這麼久，我們以為大家都知道了，原來還是很多人不知道。如果你不知道，就會以為無路可走，失去希望。」
早在立委王世堅以「薯條三兄弟」稱呼台灣三大融資公司之前，3年前林永頌及多位律師就開始呼籲訂立《融資公司法》，但至今沒下文。林永頌熟悉融資公司議題，因為20年前卡債風暴時，他便替那些被稱為「卡奴」的貧困負債者打官司，持續至今。每月有兩次，他與幾位律師提供免費法律諮詢，並協助後續訴訟，律師費低得跟當志工差不多。
他當律師近40年了，一路上參與過的司法案件，恰好像是台灣社會的演進縮影。
自己開業都會沒把握，我們就跟上帝立了一個約
從世俗角度，林永頌從求學到工作都是妥妥的人生勝利組，台大法律系、法律研究所畢業，所謂「台大純血」；接著考上司法官、律師，他選擇當律師，那時律師錄取率極低，一張律師執照猶如通往財富之門的保證卡。
他卻說，當年其實最想當法官，「可是當兵時我發現我不該去當法官，因為法官在體制裡面，我個性很衝。而且我經驗不足，有時候是清官害死人，你覺得自己正直，不會拿錢，可是你沒有第3隻眼睛，經驗不足就可能誤判。」
他進入全台4大律師事務所之一的萬國法律事務所，4年後自行開業，並積極參與公共事務，包括義務替工殤勞工打官司、冤案救援、司法改革。
但他說得很淡，虔誠基督徒的他僅以「還願」解釋，「當年我跟我太太要開業，我太太也是律師，自己開業都會沒把握，我們也會像一般民間信仰，求保佑，事務所不一定要賺大錢，至少可以經營下去。我們就跟上帝立了一個約，其中一項是每個階段至少關心一個弱勢團體。你可以說我是還願，30幾年了，我們確實沒有缺過，沒有賺很多錢，但夠用。」
他早在萬國擔任受雇律師時，就替雛妓、工殤受害者義務打官司，後來接觸到冤案，那是1998年，男子周峋山被控與友人吵架後將友人打昏，再淋汽油燒死友人。「當年還沒有法扶，死刑案件如果有疑點，台北律師公會就會派理監事當辯護人，有點像苦差事。」
一名任職大型事務所的朱姓女律師分配到此案，接手時已死刑定讞，「可是她覺得有些疑點都沒有釐清過，她有點難以接受，雖然嫌犯是人家講『死了沒人哭』，沒有家人的人。」當時民間司改會已成立，林永頌是執行長，朱律師找林永頌求助，最後約到9天後大家去拜會當時的法務部長城仲模，因為死刑犯要由法務部長簽署才執行槍決。「我們不敢說周峋山是冤枉，但至少給他機會。當時城仲模形象不錯。」
拜會那天，「城仲模說，有些死刑案件他也覺得罪不至死，或可能是冤枉。我想他這樣講就有機會。但後來，一個幕僚跑去他旁邊咬耳朵，接下來城仲模就說：『我昨天批了。』」林永頌一聽，當場爆炸，大罵城仲模，陪行者勸他別太激動，也許還有機會，林永頌卻說：「我爸爸當過監獄管理員，我知道今天批就是今天死。」
法務部制定的《死刑執行要點》，是用周峋山的血換來的！
周峋山死刑定讞7天後就被槍決，辯護律師甚至是在槍決隔天才收到死刑判決書。那次事件後，法務部才制定《死刑執行要點》，「用周峋山的血換來的！」蘇建和等3人成為第一批暫緩執行的死刑犯，多年後終於平反。
著名的徐自強冤案也是。1995年9月1日，一名建商遭擄人勒贖撕票，嫌犯落網後，供稱是與徐自強等四人共同犯案。2000年徐自強死刑定讞，徐媽媽四處喊冤。「每個媽媽都說自己的小孩是冤枉的，我就問徐媽媽，怎麼確定兒子是冤枉的？我想看看她的反應。她說，法院寫的犯案時間，徐自強人在家裡，根本沒出去。我就覺得有點不一樣。」
徐媽媽說，案發9月1日，正是徐自強兒子小學一年級開學日，中午下課後，徐自強將兒子接回媽媽家，一起吃午餐。徐媽媽經營家庭美髮，林永頌說：「有雇一個高職生當洗頭小妹，小妹也有看到徐自強。為什麼法院不傳這個小妹出庭？你先傳喚，至於要不要採信，之後再說，但法院連傳都不傳。」
此外，建商是早上約九點在大直被擄走，約11點在汐止山區被殺害，而徐自強那天早上曾去桃園龜山郵局領錢，當年監視器稀少，但幸運地，郵局監視器有拍到，時間是10點47分。法院卻說，徐自強有參與擄人，只是沒參與撕票。至於犯案證據，只有其他幾位嫌犯的自白，別無其他。只是，其中2名嫌犯先前各欠徐自強數10萬元，徐自強當年開檳榔攤，經濟無虞。
林永頌替徐自強聲請釋憲，再次幸運地，大法官很快做出解釋，刑案不能僅有共犯的自白作為證據。案子在各級法院來來回回。林永頌回憶，徐自強一度想放棄，那時已有《刑事妥速審判法》，羈押超過8年的嫌犯若還沒能定讞，可減刑，徐自強已被羈押10多年，因此到了更九審，法官問徐自強是否想適用《速審法》。
律師林永頌小檔案
出生：1960年
學歷 ：台大法律系學士、碩士；律師、司法官考試及格
經歷：法律扶助基金會台北分會首任會長、民間司改會董事長、勵馨基金會常務董事等
現職 ：永信法律事務所主持律師、民間司改會常務董事、卡債受害人自救會顧問等
知名公益案件： RCA案、徐自強案等
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。
更多鏡週刊報導
替弱者翻案的人2／從死刑案到工人罹癌案 他花十幾年扭轉冤屈
替弱者翻案的人3／司法改革衝第一線 他得罪一大票司法官
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 17 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 21 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 15 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火不斷更新／83死279失聯！民眾排隊認屍 深夜大樓再竄火舌
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 17 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 14 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 18 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 20 小時前