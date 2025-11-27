替弱者翻案的人1／卡奴燒炭歷史重演 他憂融資公司問題失控

近40年律師生涯，林永頌協助過的幾樁大案件，恰是台灣社會的演進縮影。

他看過人命在法律空隙裡滑落，看過跨國企業犯罪後巧妙卸責。法律是冰冷的，保護懂法之人。

他替那些不懂的人打官司，從冤案、RCA罹癌勞工到卡奴，每一件都漫長艱辛。幸而，法律偶爾是溫暖公平的，這些案子最終都奇蹟似贏了。

如今他65歲了，依舊在第一線協助融資公司的債務人。近40年替公益案件辯護，他卻只用「還願」2字帶過。

我們正要約訪林永頌的前一天傍晚，記者在北市古亭捷運站看見一個匆匆趕搭捷運的身影，貌似林永頌本人。

他的事務所位於古亭站，頗合理，但知名大律師搭捷運，令人一時難以肯定，因此記者與他聯繫確認。他很快回說，是他沒錯。

後來採訪時我們發現，原來他的手機就掛在腰上，裝手機的皮套，邊緣已明顯磨損，加上一個樸素的後背包，又搭捷運，不說還以為這位律師混得沒有太好。

現在融資公司的問題，也要等到見血才立法嗎？

65歲的林永頌曾是民間司法改革基金會董事長，也擔任過法律扶助基金會台北分會會長，義務協助過不少司法案件，包括替死刑犯徐自強平反、為RCA受害工人打贏官司。這二年，他將重心放在積欠車貸、各種小額商品貸款的貧困負債者，債權人皆是「融資公司」。

「去年農曆年，高雄一對年輕夫婦帶著3個小孩，由爸爸開車載全家人去自撞，結果火燒車，大家逃開，但晚上就買炭，全家這樣死掉。」林永頌說話又急又快，總是一開口就劈里啪啦，像是習慣在有限時間內把資料整理給法官聽，以免還沒講完就被法官打斷。他接著說：「當年的卡債風暴產生很多社會問題，政府卻等到很多人燒炭自殺，見血了才處理，現在融資公司的問題，也要等到見血才立法嗎？」

他提到的高雄一家五口輕生事件，我們聯繫不到家屬，只知以妻子名字查法院判決書後，顯示夫妻生前曾被追討一筆28萬元債務，也曾簽下一張金額不明的本票，債權人皆為融資公司。

林永頌說：「你會覺得怎麼民國113年了還有這種事，《消費者債務清理條例》立法這麼久了，法扶也成立這麼久，我們以為大家都知道了，原來還是很多人不知道。如果你不知道，就會以為無路可走，失去希望。」

早在立委王世堅以「薯條三兄弟」稱呼台灣三大融資公司之前，3年前林永頌及多位律師就開始呼籲訂立《融資公司法》，但至今沒下文。林永頌熟悉融資公司議題，因為20年前卡債風暴時，他便替那些被稱為「卡奴」的貧困負債者打官司，持續至今。每月有兩次，他與幾位律師提供免費法律諮詢，並協助後續訴訟，律師費低得跟當志工差不多。

他當律師近40年了，一路上參與過的司法案件，恰好像是台灣社會的演進縮影。

自己開業都會沒把握，我們就跟上帝立了一個約

從世俗角度，林永頌從求學到工作都是妥妥的人生勝利組，台大法律系、法律研究所畢業，所謂「台大純血」；接著考上司法官、律師，他選擇當律師，那時律師錄取率極低，一張律師執照猶如通往財富之門的保證卡。

他卻說，當年其實最想當法官，「可是當兵時我發現我不該去當法官，因為法官在體制裡面，我個性很衝。而且我經驗不足，有時候是清官害死人，你覺得自己正直，不會拿錢，可是你沒有第3隻眼睛，經驗不足就可能誤判。」

他進入全台4大律師事務所之一的萬國法律事務所，4年後自行開業，並積極參與公共事務，包括義務替工殤勞工打官司、冤案救援、司法改革。

但他說得很淡，虔誠基督徒的他僅以「還願」解釋，「當年我跟我太太要開業，我太太也是律師，自己開業都會沒把握，我們也會像一般民間信仰，求保佑，事務所不一定要賺大錢，至少可以經營下去。我們就跟上帝立了一個約，其中一項是每個階段至少關心一個弱勢團體。你可以說我是還願，30幾年了，我們確實沒有缺過，沒有賺很多錢，但夠用。」

他早在萬國擔任受雇律師時，就替雛妓、工殤受害者義務打官司，後來接觸到冤案，那是1998年，男子周峋山被控與友人吵架後將友人打昏，再淋汽油燒死友人。「當年還沒有法扶，死刑案件如果有疑點，台北律師公會就會派理監事當辯護人，有點像苦差事。」

一名任職大型事務所的朱姓女律師分配到此案，接手時已死刑定讞，「可是她覺得有些疑點都沒有釐清過，她有點難以接受，雖然嫌犯是人家講『死了沒人哭』，沒有家人的人。」當時民間司改會已成立，林永頌是執行長，朱律師找林永頌求助，最後約到9天後大家去拜會當時的法務部長城仲模，因為死刑犯要由法務部長簽署才執行槍決。「我們不敢說周峋山是冤枉，但至少給他機會。當時城仲模形象不錯。」

拜會那天，「城仲模說，有些死刑案件他也覺得罪不至死，或可能是冤枉。我想他這樣講就有機會。但後來，一個幕僚跑去他旁邊咬耳朵，接下來城仲模就說：『我昨天批了。』」林永頌一聽，當場爆炸，大罵城仲模，陪行者勸他別太激動，也許還有機會，林永頌卻說：「我爸爸當過監獄管理員，我知道今天批就是今天死。」

法務部制定的《死刑執行要點》，是用周峋山的血換來的！

周峋山死刑定讞7天後就被槍決，辯護律師甚至是在槍決隔天才收到死刑判決書。那次事件後，法務部才制定《死刑執行要點》，「用周峋山的血換來的！」蘇建和等3人成為第一批暫緩執行的死刑犯，多年後終於平反。

著名的徐自強冤案也是。1995年9月1日，一名建商遭擄人勒贖撕票，嫌犯落網後，供稱是與徐自強等四人共同犯案。2000年徐自強死刑定讞，徐媽媽四處喊冤。「每個媽媽都說自己的小孩是冤枉的，我就問徐媽媽，怎麼確定兒子是冤枉的？我想看看她的反應。她說，法院寫的犯案時間，徐自強人在家裡，根本沒出去。我就覺得有點不一樣。」

徐媽媽說，案發9月1日，正是徐自強兒子小學一年級開學日，中午下課後，徐自強將兒子接回媽媽家，一起吃午餐。徐媽媽經營家庭美髮，林永頌說：「有雇一個高職生當洗頭小妹，小妹也有看到徐自強。為什麼法院不傳這個小妹出庭？你先傳喚，至於要不要採信，之後再說，但法院連傳都不傳。」

此外，建商是早上約九點在大直被擄走，約11點在汐止山區被殺害，而徐自強那天早上曾去桃園龜山郵局領錢，當年監視器稀少，但幸運地，郵局監視器有拍到，時間是10點47分。法院卻說，徐自強有參與擄人，只是沒參與撕票。至於犯案證據，只有其他幾位嫌犯的自白，別無其他。只是，其中2名嫌犯先前各欠徐自強數10萬元，徐自強當年開檳榔攤，經濟無虞。

林永頌替徐自強聲請釋憲，再次幸運地，大法官很快做出解釋，刑案不能僅有共犯的自白作為證據。案子在各級法院來來回回。林永頌回憶，徐自強一度想放棄，那時已有《刑事妥速審判法》，羈押超過8年的嫌犯若還沒能定讞，可減刑，徐自強已被羈押10多年，因此到了更九審，法官問徐自強是否想適用《速審法》。

律師林永頌小檔案

出生：1960年

學歷 ：台大法律系學士、碩士；律師、司法官考試及格

經歷：法律扶助基金會台北分會首任會長、民間司改會董事長、勵馨基金會常務董事等

現職 ：永信法律事務所主持律師、民間司改會常務董事、卡債受害人自救會顧問等

知名公益案件： RCA案、徐自強案等

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

