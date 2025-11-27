替弱者翻案的人2／從死刑案到工人罹癌案 他花十幾年扭轉冤屈

2007年，林永頌組律師團替RCA罹癌員工辯護，多年後終於奇蹟似勝訴，但至今僅一部分定讞，訴訟仍持續中。（資料照片，林煒凱攝）

「法官沒有惡意，可是，那表示你有罪，才需要減刑。結果徐自強跟徐媽媽商量後竟然答應，我嚇一跳，說『你們要投降？』他們才說，因為覺得律師太累了。我說如果是這個原因，你們絕對不要考慮，再久我們都會幫忙。」徐自強才改變心意。就在那一審，2015年，同樣9月1日，法院宣判徐自強無罪，離案發整整20個年頭。

RCA案奇蹟似地，自救會贏了，不完全是律師的功勞

這段漫長期間，2004年法律扶助基金會創立，林永頌擔任台北分會會長，幾乎一半的時間都用在法扶，不僅如此，他還接了著名的RCA案。1970年美國無線電公司RCA在台灣桃園設廠，1992年關廠，不久被爆出長年排放有毒物質，土壤與地下水皆遭汙染，且越來越多員工檢查出罹癌，至2001年共1,000多名前員工罹癌，其中200多人已癌逝，員工們組成自救會，提告RCA。

廣告 廣告

過程頗複雜，2001年林永頌就答應擔任律師，組好律師團，自救會卻在沒告知林永頌下，自行到美國打官司，碰壁後再回台提告，那已是2007年，林永頌輾轉得知，這次自救會只請到兩位律師，且其中一位懷孕，連法官都看不下去，「RCA那邊請了理律，全台最大事務所，加上另個大所，共8個律師。法官就覺得，我的媽呀，開庭時一邊8個律師，另一邊只有2個，有時只來一個甚至沒律師來，滿不公平。」

林永頌其實心裡有氣，當年組好律師團後卻被自救會丟在一旁，但又忍不住打電話關心，結果，自救會再次求助他，那時他忙於法扶，婉拒。一個多月後，「懷孕的女律師來找我，說她快生了，但下個月要開庭，問我可不可以接。我想說妳懷孕快生了關我什麼事？」他心裡還在氣。

但，所謂刀子口豆腐心的人常是這樣，「可是我也知道很不公平，我就把台北法扶的律師找來，問大家同不同意接RCA案，結果他們說『如果不接，那我們台北法扶算什麼？』」

第二次律師團就這樣組成。只是，這件案子難如登天。首先，汙染與癌症的關係並不像車禍後受傷那樣立即可見，怎麼證明罹癌與長年喝被汙染的地下水有關？何況，可以提告的時效早就過了，法律訂立時沒人想到，有些傷害會10幾20年後才顯現。另外，RCA幾十億資產早被移轉到國外母公司，自救會就算贏了也拿不到錢。

受害者太多，官司漫長，一晃來到2015年，台北地方法院宣判，奇蹟似地，自救會贏了！法官並罕見地採用「揭穿公司面紗原則」，讓RCA即使脫產也賴不掉，母公司須連帶賠償五億多元。2017年二審，高等法院將賠償金提高到7億多元。如今，部分賠償金已發放，自救會捐出一部分金額，由勞動部成立公益信託，作為未來弱勢勞工打官司的經費。

至今訴訟仍在進行中，但已創下多項紀錄。林永頌說：「不完全是律師的功勞，很多專家學者幫忙，如果不是這些流行病學、病理學的老師站出來說明，我們不會贏。」當初有料到案子會拖這麼久嗎？他答：「當時我那麼猶豫要不要接，主要就是這一點，我那時候四十幾歲，但這案子不知道要打多久，我不能夠起個頭之後就不理它，除非我倒下去，另當別論。」而今他已六十五歲。

一年協助3萬名卡奴，即使過年召回工作，但我們很高興！

他接的幾件大案子，都反映了某種時代病徵，冤案凸顯了當年司法制度的粗糙，《刑事訴訟法》後來多次修法；RCA案是工廠毒害環境與勞工健康的典型。與RCA案大約同時，林永頌還接了「卡奴」的案子，那是另一個時代悲劇，2006年的卡債風暴讓不少人燒炭自殺，據金管會統計，當時全台卡奴達52萬人。

當年，關心弱勢的立委簡錫堦注意到嚴重性，找來同為立委的徐中雄及律師林永頌商討。林永頌與4位卡奴碰面，印象最深是某位男性，本是大老闆的駕駛，小孩早產體弱多病，常得請假帶小孩看醫生，因此被解僱，改開計程車，偏又遇上SARS，開始刷卡借貸，債務逐漸累積到幾百萬元。

「媒體都說卡奴是奢侈浪費，當時我對這個議題也不了解，我就像媒體一樣，問他有沒有買名牌，他說沒有，又說曾經想自殺，因為一直在還錢，像他那天跑了17小時的車，有錢就還，債務卻越來越多。」心直口快的林永頌忍不住回說：「哇，開17個小時，誰還敢坐你的車啊！而且有還錢的話，債務應該越來愈少，怎麼還變多？」

「當時我真的不懂，後來才慢慢懂。」當年信用卡循環利息動輒20％，加上驚人的違約金，卡債往往3、4年就翻倍，7、8年變2倍。此外，各家銀行無視辦卡人的償還能力，浮濫發卡，在高額利息與違約金下，不少卡奴的卡債動輒數百萬元。銀行催債也狠，有些卡奴就在不堪逼債下輕生。風暴數年後，金管會才開始管制利息、違約金與催債手法。

徐中雄、林永頌等人也成立「卡債受害人自救會」，義務協助卡奴，並催生《消費者債務清理條例》，讓經濟困難的卡奴可「更生」或「清算」，不需走上絕路。「我們本來一年大概接二萬件，法律通過後，我在農曆過年時把員工都叫回來，因為1年變成3萬件，但我們很高興！」他們一件一件協助，卡奴們陸續重生。

更多鏡週刊報導

替弱者翻案的人1／卡奴燒炭歷史重演 他憂融資公司問題失控

替弱者翻案的人3／司法改革衝第一線 他得罪一大票司法官