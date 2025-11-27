替弱者翻案的人3／司法改革衝第一線 他得罪一大票司法官

如今65歲的林永頌仍持續在第一線打官司，其中固定有一部分案件為公益訴訟。

怎料十多年後，債務問題捲土重來，這回，掀起爭議的是融資公司，標榜可借車貸、機車貸、手機貸等各式貸款。融資公司並非銀行，不受相關法令限制，從利息、各種高額的花式費用到催債手法，都無法可管。林永頌說：「現在最嚴重的是開空白本票，例如你借四十萬，我只給你32萬，要你簽空白本票，簽完我再寫60萬。」

更失控是，有些融資公司的業務員或代辦公司，甚至與詐騙集團勾結，民眾在被詐騙後，又被詐騙集團慫恿向融資公司借款，陷入更大的債務黑洞，受害者眾，林永頌就說：「代辦現在也是問題很嚴重的一塊。」

長年義務協助弱勢者打官司，不過，法律圈中並非人人喜歡林永頌，因為他訴求司法改革且尖銳批判，一如他常形容自己的個性：很衝。他不只當年嗆法務部長城仲模，擔任司改會執行長時還推動「法官評鑑」，第1年由200多位律師評分，最後公布6位不及格法官的姓名。

從冤案救援到法官評鑑，都在法界引起強烈批評，不少人認為林永頌仇視法官。林永頌解釋：「任何國家的司法都會有錯，差別在多或少，以及後來的態度。」他說，司改會的角色正是監督，否則何必存在，但監督勢必「讓司法不舒服」。「壞的司法官罵我，應該的，真正讓你難過的，是好的司法官也站在他們那一邊。」

他又說，但有些司法官轉任律師後，會開始向他聊到某某法官「怎麼可以這樣，這麼不公平」。「現在他們當律師，就會看到不同的法官、檢察官。他們以前當法官，他的同事在法庭上長什麼樣，他不會看到，但我們看得到，就像律師形形色色，我也不見得知道別的律師在法庭的樣子。」又說：「我到現在都還是第一線的律師，我知道有很多非常好的法官，勞心勞力，但也有很不好的。參差難免，但不能差太多，差太多為什麼不處理？」

恨怎麼會成為動力？ 我總覺得欠司法一份情。

林永頌又聊到，也有司法官指他是當年考司法官口試沒通過，才想做司法改革。「當然不是。恨怎麼會成為動力？」他說，當年放棄法官選擇律師，「講白一點，律師賺的一定比法官多，所以我總覺得欠司法一份情。我熱愛司法，司法最重要就是法官，可是法官光是把案件辦好就沒時間了，法官也不適合做社會改革，我既然當律師，就花點時間做。」

他考司法官另有一段故事。第一次他是全國榜首，但國文科僅48分，當年規定國文須60分才能錄取。「可能我思想不純正，第2年再去考，我不要寫得這麼嗆就好。」第2次，他依然前幾名，這次國文有及格，進入口試階段，卻意外地沒通過。第3次才考上。

他回憶，讀研究所時曾替林義雄之妻方素敏發傳單，當年林義雄因美麗島事件入獄，方素敏代夫參選，「我傻傻的，穿系服發選舉傳單，被職業學生盯上。」

同為律師的司改會董事長黃旭田為我們補充，現在的司法官確實會在口試階段刷掉約10％，「但以前不會，筆試及格的口試都會及格，口試不及格的可能好幾年才會有一位，林永頌的前一位，應該是現在的考試院長周弘憲，他當年幫黃信介發選舉傳單。」黃旭田又補充，他認為應該還有一個更早的原因，林永頌的父親，正是當年基督教長老教會通過「人權宣言」的要角之一。

1977年，長老教會發表「台灣基督長老教會人權宣言」，籲請政府「使台灣成為一個新而獨立的國家」，引發震撼。林永頌的父親林清泉當時是長老教會總常委，正是人權宣言的草擬者之一。

黃旭田又說，很多人覺得林永頌精明強悍，「他接很多刑案，在司改會發言也常站在最前面，所以很多人覺得他很凶。」但黃旭田說，林永頌私下十分關心身旁的人，「我當律師不久，他就常提醒我健康很重要，還問我要不要一起打太極拳。一直到現在，他還是常提醒我注意健康，問我有沒有運動。」

黃旭田笑稱自己被林永頌「耽誤一生」，林永頌年輕時曾短暫任教補習班，黃旭田是他的學生，幾年後兩人在法院附近相遇，當時司改會剛剛創立，「他就說『少年耶來喲』，問我要不要加入司改會，他碰到人就問。」

做公益其實極耗時間心力，你們為何願意？黃旭田反問我：「你覺得做律師的人每一分鐘都快樂嗎？」我想起曾看過一篇文章寫律師是極不快樂的職業，便答：「好像大部分的律師都沒有很快樂？」他說：「而且大部分時間都不快樂，對不對？那你覺得做公益的時候，會不會大部分時間都不快樂？」我搖頭：「不會。」黃旭田又說：「那你要選擇快樂還是不快樂？並不是我比較高尚，是我懂得透過這個過程，我可以享受愉快。」

如果他們因此而有放鬆跟微笑，我就覺得我很滿足。

卡債受害人自救會的執委李君妮，從卡債族轉成志工已3年，她說，林永頌開會時確實偶爾講話較凶，「可是離開會議室，私底下他很可愛，會鼓勵我們，有時候還會說『我的脾氣不好，那天怎樣怎樣…』」

性子急，因為時間有限，要協助的案件卻太多。幸而，總是會有一些回報的時刻，不是金錢，林永頌形容：「如果他們因為債務解決了，而有一些些的放鬆跟微笑，我就覺得我很滿足。或者像徐自強，更九審宣判無罪，他跟媽媽擁抱，對我來講是很重要的一刻。」那描述與黃旭田說的幾乎不謀而合。

