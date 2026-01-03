替張啓楷操盤 柯文哲嘉義Long Stay

民眾黨前主席柯文哲（中）3日到嘉義市，由黨籍立委張啓楷（左）陪同逛嘉義市鬧區、品嘗沾醬小番茄。（呂妍庭攝）

台灣民眾黨前主席柯文哲3日赴嘉義市，宣布擔任黨籍立委張 啓楷參選嘉義市長的「競選總幹事」，他將在嘉義Long Stay； 柯的舉動引起藍營支持者焦慮，「禮讓」流言四起。國民黨指藍白合是大方向，藍營人選雖尚未產生，但「不是讓，也不會讓」，更稱藍白合最強選將一定是國民黨籍。已獲民進黨提名參選市長的立委王美惠對柯親扛輔選大旗一事，淡然表示祝福。

柯文哲昨今兩天在嘉義市行程滿檔，昨與小草客廳會，公開宣布自己將擔任張啓楷競選團隊總幹事，為嘉義市長選戰操盤，並指嘉市能跳脫傳統政治、接受非主流政黨，在台灣民主政治史具特殊地位，加上張啓楷有財經和媒體專業，他對張勝選有信心。

柯說，藍白合就是憑民調，在適當時機整合出最強競選團隊。張啓楷說，柯這兩天已安排1、20個行程，密度堪稱「魔鬼級」，接下來每天再安排10場客廳會，要用這種打法打市長選舉；藍白合應盡快展開協調、整合，希望最晚在農曆過年前有結果。

面對柯要操盤嘉市長選戰，有藍營支持者感到焦慮，直指「嘉市是國民黨執政，應藍營優先」，希望黨中央加緊布局，甚至憂心藍可能禮讓白的傳言。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，藍白合是既定大目標，適當時機就會推出人選，目前沒具體時間表。

面對柯文哲大動作，國民黨3位潛在選將包括市議員鄭光宏、陳家平和醫師翁壽良口徑差不多，都表示政黨都有各自的選舉節奏，國民黨有自己的基本盤，也會有自己人選，藍白談的是合，沒有讓不讓的問題。

陳家平認為，既然要藍白合，就應藍營3選將和張啓楷一起做民調。鄭光宏說，藍白的默契就是最晚3月底前整合完成，在此之前，兄弟登山各自努力，相信國民黨只要團結，任何政黨或個人都不會威脅到國民黨，藍白整合最強候選人必然是國民黨籍。

翁壽良說，藍白合既有高層在談，他就按自己步驟走，畢竟黨派再怎麼談、選戰怎麼打，最重要的還是爭取多數選民支持。