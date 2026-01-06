替方媛抱屈！向太批「名媛培訓班」不存在 1句話點破她嫁豪門內幕

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港男星向華強跟陳嵐（向太）結婚45年，感情依舊十分穩定，然而，時常透過社群跟網友進行互動的向太，近日談到「名媛培訓班」的話題，直言「根本不存在」，認為沒人有資格教。

中國曾有段時間瘋傳許多人倚靠「名媛培訓班」嫁入豪門，其中郭富城妻子方媛也曾被點名，但日前向太直播時替方媛打抱不平，認為她只是比大數人幸運一些，嫁對了人，並非靠所謂的名媛培訓課程，痛批外界的負面評論全都來自「忌妒」，大讚方媛為了家庭付出還連生三胎，表示他們之間的愛是毋庸置疑。

向太在影片中否認「名媛培訓班」的存在，強調自己從未聽過，「當今誰有資格教」，直呼根本沒人敢跳出來，向太坦言「真正的撈女」眼中只會有利益跟算計，而且會不顧道德底線的去犧牲，向太的言論也贏得許多網友的支持。

