替李有宜抱不平！創黨元老轟黃國昌「射後不理渣男心態」：愛民愛在哪？

民眾黨發言人李有宜昨日宣布辭職退黨，民眾黨創黨元老朱蕙蓉也跟進退黨。朱蕙蓉今（1日）在臉書發文痛批，現任黨主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄，「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及！黃國昌比起前主席柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌，民眾黨的『愛民』愛在哪裡？」

朱蕙蓉發文表示，多年前與丈夫收到創黨004與005號黨證的時候相視而笑，心中有一點點驕傲得意感，不是因為是創黨元老什麼的，而是感動朋友竟然創黨了。從頭到尾，她都沒問過創什麼黨、叫什麼名字、為什麼要創黨，也從來沒有享受名號創黨元老 有什麼好處或是禮遇，丈夫因為年紀較大擔任過草創期的中常委，自己始終沒有過問，只是替他開心，退休後的老博士，有事情做、有會議要開。

朱蕙蓉指出，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨的宗旨，民眾黨創黨之初的宗旨更得意的添加上「愛民」，但如今的實況，前任黨主席柯文哲因貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中；現任黨主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄。面對美國爸爸道德標準的相應不理，與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他，對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後更說「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度。

「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及！」朱蕙蓉痛批，黃國昌比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌，民眾黨的「愛民」愛在哪裡？從民眾黨黨主席之初，她就跟丈夫商量，不退黨因為要保留選舉權，當時自己在年初就被罰停權半年，所以那時候被停權之下，退黨也沒有意義。緊接著丈夫生病、過世，她要調整自己、整理辦理後事半年有餘，在選完黨主席後與丈夫曾有一次的商量，看看新任黨主席做什麼？怎樣帶領？怎樣對待地方基層黨員？尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。

朱蕙蓉再為李有宜抱不平說，自己注意到李有宜勤跑基層行程與態度，也注意到有空降婦女團與站台掃街活動等，但都不見李有宜，讓她好奇李有宜到底是在面對什麼時間點、什麼人後，忽然要回歸求學並退出政黨，直到地方掛起掛起黃國昌與周曉芸大型看板，得知李有宜退黨後第一時間，「我知道自己終點到了」。

