替李貞秀國籍解套？王世堅：達到先前規定的陸配可從寬認定

民進黨立委王世堅。（中時資料照／邱芊攝）

民進黨立委王世堅4日晚間接受廣播節目「撞新聞」訪問，針對民眾黨陸配立委李貞秀放棄大陸國籍爭議，王世堅指出如果陸配不能參選，或者只能參選地方議員或里長，涉及國家大政的監督質詢的部份不能參與，那麼政府當初就應該定好這些規矩；但是現在再來修訂來得及，但先前沒有規定到的、有達到這個標準的陸配，可以從寬認定。

對於內政部堅持要李貞秀提出放棄證明，王世堅說早知如此何必當初，要嘛當初就不要讓陸配嫁到台灣來，但是一旦來了，既來之則安之。過去針對陸配從政的規定怎麼定的、不怎麼清晰的，現在來修正好就好，犯不著在這樣子的枝節上，因為國家還有太多事情需要大家合作。

廣告 廣告

王世堅也提到確實在國籍的放棄上面，畢竟中共還是宣稱台灣是他們的一部分，所以當然不會接受他們的國民回去放棄國籍，他認為你在台灣、台灣就是我們的。不過王世堅也喊話李貞秀，「妳表態要非常清楚」，這個部分必須嚴格。

王世堅說就他所知，李貞秀確實有去申請，不過在程序上中共故意模糊。即使容許這一位是有爭議的陸配，但如果大家心胸開闊來接受，表示台灣不分朝野、不分藍綠白，是真正的自由民主多元。台灣應該有這個雅量就接受，「她就來吧，看她的表現」。

【看原文連結】