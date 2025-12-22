替核二核廢移出做好準備 核安會：1號機護箱裝載池已復原完畢

核安會赴核二廠3樓護箱裝載池現場視察。核安會提供



核安會今（22）日表示，12月18日核安全再度邀集外部審查委員及核安會同仁，赴核二廠辦理「核二廠1號機護箱裝載池復原設計修改案」完工視察，查核「護箱裝載池」復原施工作業的品質與結果，經確認，系統已完全恢復原先設計功能。

「護箱裝載池」是用於存放「護箱」，在水面下將「用過核燃料」裝載到「護箱」的水池；最終才將裝有核廢料的護箱，以吊掛方式送到室外乾貯存放。

據了解，當年因核二廠燃料儲存池爆滿，但核二廠轉運年限還未到期，為了讓核二廠1號機持續營運，台電將原本安放核廢料「護箱」的「裝載池」，先加入格架，暫時改裝成用過核燃料儲存槽。

但因核二乾貯設施土建工程即將在明年完工，待取得新北市府核發完工證明後，再進行試運轉測試（包括冷測試及熱測試），及向核安會申請運轉執照，預計2027年可取得執照。為了日後將「用過核燃料」移出，台電必須先將暫時改裝成「燃料池」的「護箱裝載池」恢復原本功能。

知情人士表示，由於核二乾貯即將完工，台電必須早日恢復「護箱裝載池」原本功能，如今核二1號機護箱獲核安會認證已完全恢復，代表已預先替日後核廢料從燃料池移出做好準備。

核安會今天表示，已對台電「核二廠1號機護箱裝載池復原設計修改案」在今年9月24日進行施工中現場視察，確認工程依設計安全執行。12月18日核安會再度邀集外部審查委員及核安會同仁赴核二廠辦理完工視察，查核復原施工作業的品質與結果，確認系統已完全恢復原先設計功能。

核安會說明，該次視察先由台電公司簡報，說明核二廠1號機護箱裝載池復原案施工過程、施工品質及查驗、完工測試及施工管制措施等，接著赴1號機護箱裝載池現場實地查證，並於視察後就復原區域的最終品質驗證及完工測試結果與台電公司進行討論。

