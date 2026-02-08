替毛孩送行募資千萬…業者涉侵占531萬 檢起訴3天後他台中身亡

新北市林姓男子以為流浪狗送行為由，在嘖嘖平台募資千萬元，但檢警查出，林男涉侵占其中531萬元，用於個人旅遊、消費、健身房的支出，檢方在本月3日依業務侵占罪起訴，未料此案當日經媒體報導後，林即在6日被檢警發現，陳屍在台中市南區租屋處廁所內，室內另有木炭灰燼，檢方7日與家屬相驗後，確認無外力介入，遺體發還家屬，林涉侵占罪責，院方預計將以諭知公訴不受理。

台中市消防局在6日晚間6時許獲報，南區建國南路的民宅有救護案件，據報案人回報，其林姓老闆在屋內沒有回應，需要協助，警消到場聯絡屋主後，同意破門入屋，發現林男倒臥屋內廁所，已經屍僵，明顯死亡，屋內另有木炭灰燼。

警方到場勘驗，查出林男身分後，昨天報請檢察官、家屬相驗，釐清死因，全案排除有外力介入，家屬無意見後，發還家屬辦理後事。

台北地檢署調查，新北市林姓男子是毛孩的彩虹天堂公司實際負責人，公司從事「浪浪送行、毛孩領養及協尋」等業務，另以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案對外募資，成立「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁，不定期張貼宣傳動物火化的個案及募資方案。

檢方發現，林男從2019年2月至2021年9月間，透過噴室有限公司嘖嘖平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資共1025萬505元，林涉未依募資目的將全數款項用在處理流浪動物喪葬及毛孩公司營運，陸續每月轉帳募資款項至個人銀行帳戶，支付日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，侵占共計531萬7889元。

全案直到，毛孩的彩虹天堂粉絲專頁張貼，與從事寵物殯葬業的慈成新天地公司合作案例，慈成公司經他人告知後，查絕無此事並發文澄清。民眾則向調查局台北市調查處檢舉，因而查獲此案。

檢方認定，林男涉犯業務侵占罪嫌，依法起訴，犯罪所得531萬7889元未扣案未發還，建請宣告沒收或追徵其價額。

全案3日起訴後，林男也委由律師發聲明澄清，以噴噴平台專案「毛孩的最後一哩路」募資時，尚未設立毛孩的彩虹天堂有限公司，因此以個人帳戶收款、支付動物喪葬支出，另外募集資金，都用以處理流浪動物喪葬，以及公司設立、營運，絕無將募資款項做個人消費使用的情事。

