國民黨副主席蕭旭岑率國內產業界人士赴大陸參加國共智庫論壇，引發不少綠營人士批評。其實民進黨沒有看透的是，國共論壇重啟是在替民進黨與中共對話鋪路。

國共智庫論壇舉行當天，賴總統正好也舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，雖然賴總統澄清與國共論壇無關，仍點名在野黨有責任審議國防預算，面對中國威脅的時候不能夠不審，「只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的」。

2016年後首次恢復舉行的國共智庫論壇，是由國民黨副主席帶隊，賴總統實在不必以國家領導人的高位去評判在野黨副主席的行事。民進黨對國共智庫論壇沒好話，也在於國民黨的論述不夠清楚。

當前兩岸關係緊張，不排除進一步惡化，關鍵在於民共兩黨無互信、無溝通、無往來等「三無政策」所造成；國共論壇乃至後續國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的「鄭習會」，與其說是對話，不如說像搭橋，即以國共兩黨的互信先緩和當前兩岸緊張，甚至不排除替民進黨帶話，逐漸替民共對話創造條件。

否則以國共論壇達成5項共識來說，若執政黨不埋單，形式意義便大於實質意義。所以國民黨更應強化論述，表明國共對話是替民共對話鋪路與搭橋，大家來比賽誰能真正促進兩岸和平，以大格局走大路。

大陸4日宣布將開放上海居民遊金門、馬祖，國民黨大可表示，這除了展現國共論壇有促進兩岸人員往來的作用，執政黨可以做的更多，國民黨願替民共對話打地基，兩黨一起努力。如此一來，等於國民黨搬梯子給民進黨台階下，綠營也難以再大肆批評。