替沈慶京撇行賄！律師酸證據只有「可悲Excel」 指「小沈」也可能是沈伯洋

沈慶京被控行賄柯文哲，辯護律師廖威智今日狂轟起訴書毫無憑據，還酸只有「可悲的Excel」。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，今日下午輪到威京集團主席沈慶京答辯。辯護律師廖威智質疑，偵查檢察官林俊言對沈慶京「密室逼供」，台北地檢署還發新聞稿說是合法「視察」，痛批北檢「講幹話」。廖威智還拿鄭文燦案比較，強調本案沒有監聽譯文、沒有汙點證人，只靠「可悲的Excel」就說沈慶京行賄柯文哲1500萬，還質疑「小沈-1500」也可能是民進黨立委沈發惠或沈伯洋在「偷偷支持柯文哲」。

沈慶京辯護律師廖威智今（12/17）日下午答辯指控，林俊言去年10月跑到醫院，逼迫沈慶京咬出柯文哲，「這麼剛好連書記官都帶上」，北檢卻發新聞稿說是「合法視察」，痛斥北檢是在講「幹話」。廖威智還舉前北檢檢察官陳立儒為例，說他只是在路上發生車禍，講了句幹話就被免職，結果林俊言對被告「密室逼供」竟然還升官，直言「有林俊言這種檢察官，人民還需要敵人嗎？」

廖威智指出，起訴書認定沈慶京和柯文哲在2020年2月20日密會後，兩人產生圖利京華城的犯意聯絡，但證據只有沈慶京心腹朱亞虎的證詞。他揶揄檢察官，「要藏一片樹葉，就要藏在樹裡」，痛批檢方拿了一堆不相干的證據，像是什麼黃景茂的行事曆、李得全的便利貼，或朱亞虎和陳俊源的對話紀錄，就想入人於罪，宛如白色恐怖時期單靠2、3句話和陰謀論就定罪，「非常復古。」

鼎越開發前董事長、沈慶京心腹朱亞虎，日前證稱沈慶京與柯文哲密會京華城案。資料照。廖瑞祥攝

廖威智也提到，京華城光繳納15％容積代金只要43億多，20％容積獎勵價值頂多58億多，檢方卻認定價值高達121億餘元，直言「灌水灌太多」。他更細數本案申請容積獎勵的項目，表示光是取得鑽石級綠建築證書等條件，就要花費近62億元，繳納保證金也要87億多元，直呼京華城是在做「賠本生意」。「那為什麼還願意簽下去？因為京華城重視社區發展、重視公益。」廖威智說。

對於起訴書認定，威京集團捐款210萬元政治獻金是在行賄，廖威智直言荒謬，「現在沒人會用這種手段收賄，因為這後續是要申報的，更何況是被高度關注的柯文哲。」他也掏出筆錄，表示朱亞虎早就告知過偵查檢察官郭建鈺，這210萬是京華城為了感謝容積率從392％被調整認定成560％，與20％容獎無關。廖威智斥責，經過勘驗才發現，朱亞虎根本沒說210萬和樓地板面積保障有關，而是郭建鈺大力誘導。

廖威智更諷刺，檢察官「認真辦案的本事有限，逼人認罪的本事倒是一流」，稱起訴書指控沈慶京行賄柯文哲1500萬，沒有汙點證人指述、沒有查扣金流，什麼都沒有，「只有可悲的Excel檔」，戲稱檢察官「看到Excel就高潮」。

廖威智指出，如果按照起訴書的邏輯，「小沈-1500」也不會是指沈慶京，因為前面幾筆的介紹人和捐款人都不同。他指控北檢查證不足，犯了「隧道視野」的毛病，只看到想看到的，卻忽略根據柯文哲的行事曆，他2022年10月31日也曾和沈亮儀見過面，也碰過許多其他姓沈的人，例如沈政男、沈富雄、沈慶光等。他更揶揄，為什麼「小沈」不能是指沈發惠或沈伯洋，說不定他們偷偷支持柯文哲。

律師廖威智稱「小沈」可能指很多人，包含精神科醫師沈政男（左上）、前立委沈富雄（右上）、民進黨立委沈發惠（左下）、沈伯洋（右下）都被點名。太報整理

廖威智點出，一般刑事案件只會有1位檢察官負責偵辦，即便如前總統馬英九涉及的「三中案」也只有3位檢察官，但本案起訴書就臚列了8位檢察官，整理過後經手的更高達11位，痛斥北檢根本是在搞「黑幫追殺」。

廖威智也舉出許多政治人物涉及貪污的案例，表示本案沒有金流紀錄、沒有監聽譯文、沒有同案被告自白、沒有跟監報告竟然還起訴。他試圖找過去有沒有這種有罪或無罪判決的案例，找了半年也找不到任何1件，因為這種案件根本不會起訴。廖威智表示，他自認是一位「好的法律人」才替沈慶京辯護，期待本案法官也能做「好的法律人」，查明真相還給沈慶京清白。

