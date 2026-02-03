「替浪浪送行」募千萬！他私挪531萬血拚、赴日爽玩 「毛孩的彩虹天堂」老闆被訴

台北地檢署。侯柏青攝



「毛孩的彩虹天堂」因專門替流浪動物送行，在寵物圈小有名氣。不料，老闆林意盛卻被查出，2019年間在「嘖嘖募資平台」提出「毛孩的最後一哩路」專案，收取1025萬餘元募資款，卻未全數用於浪浪喪葬及公司營運，反而將其中531萬餘元拿去支付日本旅遊、百貨公司購物、健身房等個人花費。台北地檢署今（2/3）日依業務侵占罪嫌起訴林意盛。

調查指出，「毛孩的彩虹天堂」從事浪浪送行、毛孩領養及協尋等業務，不定期會對外宣傳動物火化的個案及募資方案。2019年2月至2021年9月間，林意盛透過嘖嘖平台提出「毛孩的最後一哩路」募資專案，標榜要讓無人照料、無家可歸的浪浪能夠尊嚴離開世界，獲得許多民眾贊助，扣除嘖嘖平台服務費，「毛孩的彩虹天堂」共收到募資款1025萬505元。

但檢調卻發現，林意盛並未將全數募資款用於處理流浪動物送行和公司營運，而是將錢轉匯進自己的個人帳戶，其中有531萬7889元，已經被他拿去花在日本旅遊、搭乘高鐵或Uber計程車、超商消費、百貨公司購物及健身房等個人消費上。全案直到「毛孩的彩虹天堂」在臉書上宣傳與嘉義一間寵物殯葬服務公司合作，經該公司發文澄清，有民眾察覺異狀並向法務部調查局檢舉才查獲。

檢察官認定，林意盛涉犯《刑法》業務侵占罪嫌，於今日提起公訴，並請法院將其未扣案的不法所得531萬7889元宣告沒收。

根據嘖嘖平台的募資頁面，「毛孩的彩虹天堂」宣稱其自2018年成立，從事浪浪送行，至2026年1月已陪伴11651隻流浪動物走完最後一程。至截稿前，「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案仍在持續募資，頁面顯示目前仍有超過8千人贊助，每月估計有200餘萬元贊助款流向「毛孩的彩虹天堂」。

「毛孩的彩虹天堂」從事浪浪送行，老闆林意盛卻涉嫌侵占募資款遭起訴。翻攝自嘖嘖平台

