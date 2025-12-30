替深陷司法黨工討公道 國民黨成立司法正義律師團

國民黨宣布成立「司法正義律師團」，已經有超過70名律師加入，未來也將為這些涉案黨工提供專業法律支援。（圖：國民黨Youtube頻道 ）

鑑於大罷免期間許多黨工身陷司法紛爭，國民黨兌現黨主席鄭麗文競選時承諾，今天（30日）宣佈成立「司法正義律師團」，已經有超過70名律師加入，未來也將為這些涉案黨工提供專業法律建議；國民黨也痛斥部分律師選擇背棄誓詞、寧願替當權者塗脂抹粉，毫無法律人的風骨。（張柏仲報導）

文傳會主委吳宗憲透露已經有超過70位職業律師加入國民黨的「司法正義律師團」、陸續還會有其他律師共襄盛舉，表示他要向這些法律人致上最高的敬意和感謝，尤其現在司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業守護社會正義，吳宗憲說這不是一個容易的選擇、也不是毫無風險的決定，更因為如此讓我們對他們更加尊重。

廣告 廣告

吳宗憲說這段時間大家都可以看到政府是如何玩弄司法：從一般檢調及部分判決上，都可以發現和過往完全不同；也看到司法院大法官即便人數不足、也都可以開庭來作違憲判決，這些國內外過去難以想像的狀況，現在卻一一都在這塊土地上發生。

吳宗憲說這也是主席鄭麗文兌現自己參選時的承諾，鑑於過往這段時間有非常多中央黨部或各地方黨部的黨工都遭遇到司法問題，如果沒有一個強而有力的支援，這些黨工會將陷入求助無門的場面，因此黨中央開始積極的籌建律師團。

律師葉慶元則說中華民國法治正面臨一個非常黑暗的時刻，行政院長覆議失敗後拒絕副署；總統也可以說他拒絕公佈；大法官完全不受新舊版《憲訴法》的拘束，明顯都屬於違法亂紀的行為。身為法律人，葉慶元說在這樣的時們應該要站出來，一起捍衛我們的民主制度與法治。

國民黨發言人江怡臻則提到，從律師宣誓的誓詞來看，律師的天職是要監督政府、而不是配合政府，但很遺憾卻看到現在國內有部分律師選擇了背棄誓詞，站在當權者的身邊，為行政權獨大，還有許多違憲、違規的行為擦脂抹粉，淪為當權者的附庸。

江怡臻說她要感謝這70多位律師，他們選擇一條最艱難的路，也正因為他們謹記律師的誓詞、堅持站在在野黨、站在手無寸鐵的民眾身邊，對抗國家機器的不公不義，這才是真正法律人的風骨，才是臺灣社會最需要的正義。