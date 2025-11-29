替父親圓英雄夢 家屬忍痛器捐拯救5個家庭

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）正因為清楚自己的父親是個多麼熱心、正直又勇敢的人，60多歲章姓榮民生前來不及表達器官捐贈意願，他的家人一番掙扎後忍痛捐大愛，拯救5個家庭，圓了他未竟的英雄夢。

章姓榮民生前常把「順路啦！我帶你去！」掛嘴邊，背後藏著他熱心助人的溫柔善意。他的女兒今天在北榮「心傳真愛」器官捐贈感恩會上緬懷父親颯爽身影，當場還播放一段影片，全是榮民之家共同生活朋友，最難忘章姓榮民親切有趣。

回想起父親一向身體硬朗，就算住進榮民之家也過著自由自在的生活，經常開著自己的車趴趴走，當其他榮民有需要時，總會第一時間伸出援手。章小姐今年才提前買蛋糕幫爸爸慶生，未料短短1個半月，父親就突然倒下，從此再也沒有醒來。

「那時候我真的非常難熬。」章小姐深深吸了口氣。當時只有她一個人在台灣，要做很多醫療決策，因為爸爸有簽署放棄急救，所以在家人反覆討論後，決定尊重他的決策，遺憾的是，他其實還沒有來得及親自回應是否願意做器官捐贈。

心裡不是沒有過掙扎，章小姐猶豫什麼才是對的決定，後來想到父親這一生一直在幫助他人，照顧弱勢，也曾經笑著說很想當英雄，想要做一件有意義被記錄的事，所以最後選擇讓他的愛延續下去，成功幫助5個家庭，讓5個人重新開始人生，並看見希望，讓這份愛不會因為爸爸離開而消失。

北榮歷年捐贈器官及組織的人數已達1070人，為感念捐贈者的大愛精神，每年辦理追思感恩會，邀請近3年器官捐贈者家屬暨受贈者及其家屬與會，表達對器官捐贈者大愛精神的感恩與追思。（編輯：張銘坤）1141129