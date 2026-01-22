替男友報復前女友！糾眾拘禁施暴6小時 下場曝光

一名女子因男友不滿前女友，並認為其白吃白喝友人家，便邀友人們對她進行凌虐甚至性侵。（示意圖／翻攝自Pexels）





太狠心了！一名女子小倩（化名）因男友阿明（化名）對前女友小花（化名）心生不滿，不僅怨恨對方當初提出分手，也因交往期間的摩擦，加上認為小花寄宿友人小如（化名）住處卻白吃白住，心生怨恨，便邀集多名友人出面質問。未料過程中情勢失控，小花遭到凌虐，甚至發生性侵事件。如今判決結果曝光。

根據判決書，小倩見阿明始終不滿遭小花分手，加上交往期間屢有衝突，又認為小花寄住在小如家中卻未付出，甚至與乾妹小妮（化名）間存有金錢糾紛，對小花積怨已深。2018年2月間，小倩遂邀集小妮及其室友小咪（化名），一同前往小如住處，欲對當時暫住於該處的小花進行質問。

糾眾私刑施暴6小時

當晚，小花獨自在屋內，小倩一行人趁其開門領取外送宵夜時尾隨進入屋內，隨即以各種不滿指責小花，甚至誣指她寄居期間靠小如從事性交易維生，卻在外說小如壞話。由於不滿小花的回應，阿明等人竟私行拘禁她，並持黑色塑膠條、菸灰缸、金屬物品、椅子、拖鞋等毆打，造成其頭部、左手臂、雙膝等多處挫傷。

眾人仗著人數優勢，摔毀小花的手機，命令其不得呼救或離開，小花因害怕反抗遭到更嚴重毆打，只能被迫忍受。其後，阿明更命令小花脫去衣物，小倩等人則持手機錄影，要求她跪下、趴下或裸身站立，並輪流毆打。期間，小妮還強行剪去小花頭髮，持續將她拘禁在屋內。

阿明甚至揚言要讓小花「知道八大行業在做什麼」，並威脅要帶她到性交易場所從事性交易，更以黑色塑膠條對其性侵。直到6小時後，眾人才停手離去，小花才重獲自由。她因驚嚇過度、全身是傷，只能爬出屋外搭電梯下樓，再以公共電話向父親求救。

檢警循線逮捕涉案人後，法院分別判處阿明9年2月徒刑，小妮4年6月，小咪4年4月。經上訴後，高等法院維持阿明與小妮刑期，小咪部分則經最高法院撤銷發回更審。

至於小倩部分，台北地方法院指出，其與阿明等人私行拘禁小花長達近6小時，已非短暫限制行動自由，且逼迫小花脫衣、跪地、裸身站立，屬私行拘禁行為之一環，另在拘禁期間多次毆打小花，已另構成傷害罪。

法官審酌小倩無前科、為初犯，並已與小花父親達成和解且當庭道歉，另需扶養幼子，請求從輕量刑。不過法院認為，小倩幫助阿明犯下加重強制性交罪，對小花身心傷害重大，難認其犯行有足以引起同情之特殊情狀，最終判處有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

