替石崇良緩頰 陳時中：補充保費「2萬元門檻太低」要有劫富濟貧精神
記者簡浩正／綜合報導
衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革規劃，其中針對租金、利息、股利採「結算制」引發反彈，政院指示衛福部暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（8）日受訪表示，衛福部方向概念沒錯，但結算制「新台幣2萬元門檻太低」；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。
石崇良5日拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採「年度結算制」、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計可為健保增加100至200億元收入。未料，報導一出立即引發外界反彈，石崇良6日中午召開臨時記者會說明政策；但到了當日晚間行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩規劃。
陳時中今日出席「2025台灣社區整合照顧研討會」接受媒體訪問，對於石崇良補充保費爭議一事，他解釋補充保費就是補充性質的保費，相對多的資本利得算進來分擔保費，「概念沒有錯，只是門檻2萬元太低」，這樣就是樣讓小資族來負擔，所以如果要算成總所得，門檻要拉高到一定程度才合理。
陳時中也為石崇良緩頰，補充保費改革規劃不是政策宣布，只是專訪時透露方向，結果就有這樣的議題。「說2萬元起徵是因為過去是2萬元」，如果要算成總所得，門檻要拉高一定程度，才較合理。他說基本上健保是社會保險制度，除量能負擔，還有「劫富濟貧」精神，如果讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神衝突；至於怎麼樣的額度才適合，還要多和社會、專家學者參與討論。
