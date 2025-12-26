替綠帽友出氣…直播「背德人妻」全裸交疊小王！害她胴體遭上萬人看光

記者陳弘逸／高雄報導

已婚女移工偷情，遭同鄉友人抓包直播訴。（示意圖／PIXABAY）

印尼籍男移工魯提卡（音譯）來台灣高雄工作，意外發現好友的妻子卡蒂瓦（音譯），跟別的男性偷情；竟憤而直播女方偷情畫面，寫下「劈腿」、「沒穿衣服」等語；該影像吸引上萬人觀看，至後卡蒂瓦發現，認為自己「非公眾人物」劈腿，屬於私德問題，名譽、隱私權不應被侵害，提告求償，獲賠8萬元，可上訴。

判決指出，印尼籍男移工魯提卡（音譯）今年4月10日晚上11時許，用TikTok抖音社群，直播散播同鄉同事老婆卡蒂瓦（音譯）跟偷情對象全裸躺床的影片，並寫下「劈腿」、「沒穿衣服」等言論。

該篇貼文，吸引上萬人次觀看，因女子卡蒂瓦「非公眾人物」，認為是否劈腿，屬於私德問題，於須被散佈於大眾並被評論，她認為此舉造成她名譽、隱私權因此，向魯提卡提告求償50萬元。

魯提卡認為，看到卡蒂瓦出軌的行為無法接受，為了替她丈夫出氣，才會在抖音頻道上進行直播，討論好友遭劈腿，並無侵害名譽及隱私，主張駁回告訴。

法官認為，卡蒂瓦雖然是有夫之婦，出軌悖於婚姻忠誠義務，但私德與公益無關，且貼文侵害名譽及隱私權甚明，審酌雙方身份、地位、經濟能力，判魯提卡應賠償8萬元，可上訴。

