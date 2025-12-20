替舅舅協調糾紛竟變砸車、潑漆、撒冥紙暴力事件 4惡煞被判刑

〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子受託出面替舅舅協調生意糾紛，竟演變成暴力事件，率眾持刀到相關當事人的工地砸車、潑漆、撒冥紙及放鞭炮，令被害人飽受驚嚇，警方據報後將李男及3名同夥依恐嚇、毀損及非法持有刀械等罪送辦，屏東地院分別併處涉案4男8個月至1年不等徒刑，可易科罰金及上訴。

李姓男子的舅舅經營工程行與陳姓合夥人在車輛使用上出現紛爭，李男出面替舅舅協調糾紛，卻協調破裂演變成暴力事件，李男心生不滿，夥同韋、蘇及董男等3名友人攜帶武士刀前往相關當事人的工地砸車、潑漆、撒冥紙及放鞭炮，並出言恐嚇，行徑囂張，令工地人員及被害人感到恐懼，警方據報後，循線查獲施暴的李男等人，並查扣武士刀等證物，依恐嚇、毀損及非法持有刀械等罪送辦。

廣告 廣告

屏東地院審理後，認為李男等4人不思以理性方式處理糾紛，竟以恐嚇、毀損等非法手段，造成被害人蒙受財產上損害並感到惶恐不安，影響社會治安，實屬不該，考量4人犯後坦承犯行，並表達願與被害人和解，依各人涉案程度及犯行併處4人8個月至1年不等徒刑，均得易科罰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

