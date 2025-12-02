替范瑋琪出頭卻反被爆婚變 梁靜茹姊妹情翻船

梁靜茹因挺范瑋琪退追張韶涵，加上婚變爆料，姐妹情翻船。（梁靜茹臉書）

張軒睿疑因妒忌許光漢的演藝之路發展，導致章廣辰夾在中間似乎倒向後者，跟前者狹路相逢時表現尷尬；如此風波選邊站的狀態，過往在圈內也常見，不過經常例子都是女生就是了。

梁靜茹曾因力挺姐妹淘范瑋琪，取消追蹤與范瑋琪有極深心結的張韶涵；2019年梁靜茹與前夫趙元同婚姻破裂，消息被范瑋琪提前走漏，兩人友誼也翻船。

蘇打綠青峰與林暐哲撕破臉，Lulu唱〈蘑菇濃湯〉後遭青峰退追。（天地合娛樂提供）

蘇打綠與前經紀人林暐哲決裂，主唱青峰怒批對方出品的兒歌〈蘑菇濃湯〉是「毒菇」並抵制。Lulu（黃路梓茵）卻在金曲獎演唱此曲，綜藝節目裡有來賓被要求學青峰唱腔唱〈蘑菇濃湯〉，Lulu竟在旁訕笑，導致原本是她好友的青峰覺得是在傷口上灑鹽而退追Lulu。

廣告 廣告

元元在采子劈腿風波中選邊挺荳荳，怒稱采子是「家賊」。（翻攝元元、陳敬宣IG）

元元、陳敬宣在采子劈腿何孟遠的風波中，與采子、何孟遠女友荳荳都是閨密的2人選邊站，公開力挺被背叛的荳荳，並以「家賊」形容采子。

更多鏡週刊報導

三帥裂痕情變調／邱澤許瑋甯大婚爆小劇場！ 章廣辰為許光漢「無視張軒睿」有詭

三帥裂痕情變調1／張軒睿、許光漢8年兄弟情生變 章廣辰「見人就閃」社群洩隱情