替蕭美琴清道又出事！宜蘭警才被撞命危 38分鐘後北市警也遭撞骨折

宜蘭一名24歲林姓員警在車隊抵達前執行路口管制時遭廂型車猛撞，重傷命危；不到40分鐘後，副總統蕭美琴車隊回到台北，大安分局55歲曾姓員警在建國南路清道時也遭左轉駛出的轎車撞擊，右手骨折。兩起事故雖發生於不同縣市，卻皆因副總統維安與交管勤務而起。

第一起意外發生於傍晚6點20分，地點在宜蘭頭城青雲路二段。林姓員警負責路口管制、確保車隊通行動線，卻遭一輛廂型車突然偏移車道撞上。強烈撞擊造成他右大腿開放性骨折、腹部大片撕裂傷，傷勢極為嚴重，送醫急救後仍未脫離險境。事故後，家屬趕往醫院，情緒激動難以接受，指出林員明明排定休假卻因勤務需求被叫回，沒想到竟遭遇如此重大意外。

蕭美琴隨後結束行程返回台北，沒想到38分鐘後，第二起警勤事故再度發生。大安分局交通分隊曾姓員警於晚間7點2分，騎乘警用機車行經建國南路與瑞安街244巷口，正執行「清道」任務，準備排除車隊前方可能阻擋的車流。一輛自迴轉道駛出的自小客突然切出，與曾員發生碰撞，造成他右手骨折、四肢擦挫傷，所幸意識清楚，目前已在醫院接受治療。

大安分局幹部於第一時間趕抵醫院慰問，協助安排休養與請假事宜，並表示將檢討勤務風險與安全配套。事故鑑識部分已由中正二分局交通組接手調查。

曾姓員警（中）右手骨折受傷，大安分局隨即派幹部至醫院慰問。翻攝畫面



