替蕭美琴車隊回報路況！宜蘭警遭撞重傷 北市交警也骨折

副總統蕭美琴5日前往宜蘭視察時，發生一起不幸意外。一名林姓警員在執行交通管制時，遭廂型車撞擊。而同一天晚上，副總統車隊行經台北市大安區時，大安分局的交通副分隊長曾姓警官也在執行勤務，擔任路況查報工作時，不幸與一輛自小客車發生碰撞，導致骨折。

經警方調查，55歲的曾姓交通副分隊長是警專第8期畢業，已在交通相關單位服務超過10年。當晚，他駕駛第一台路況查報車輛，行經建國南路與瑞安街244巷口時，發生這起意外。目前相關事故原因仍在調查中。

副總統蕭美琴近日前往宜蘭行程時，發生不幸事件。一名在頭城執行交通管制的警員遭廂型車撞擊，所幸經救治後無生命危險。此外，在台北市大安區，負責副總統車隊路況查報的副分隊長也與一輛自小客車發生碰撞，導致右手骨折及四肢擦挫傷。

蕭美琴副總統已由其他警員及相關單位護送離開現場，她也特別呼籲大家為兩名受傷的警員加油打氣，祝福他們早日康復！感謝所有執勤人員的辛勞與付出，讓我們一起為他們祈福

大安分局的交通副分隊長曾姓警官（中間）也在執行勤務，擔任路況查報工作時，不幸與一輛自小客車發生碰撞，導致骨折。（圖／翻攝畫面）

