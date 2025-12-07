替趙震雄說話！歌手發文狠嗆「世界骯髒」反被轟
韓國知名演員趙震雄（本名：趙元俊）被《Dispatch》（《D社》）爆出過去的犯罪行徑後，昨（6日）晚間宣布退出演藝圈來承擔的責任與義務，而歌手李正錫 (音譯，이정석）卻無預警發文力挺，結果遭到網友圍剿，隨後將文章刪除。
李正錫昨日在趙震雄宣布退出演藝圈後，在個人SNS發文，寫下：「退出演藝圈？為什麽要逼到這種地步。你們都過得那麽好嗎？這個世界真讓人遺憾又骯髒。」
雖然沒有明確寫出是誰，但在趙震雄宣布退圈後發文，因此網友認為其是在為趙震雄說話，留言區瞬間被攻佔，「是在為犯罪辯護嗎？」、「即使是過去的事，罪行也並不輕」、「大多數人都過著平凡而正直的生活」、「該辯護的不是這種事！」
面對發文迅速被討論、抨擊，李正錫也已經將文章刪除，但截圖依舊在SNS和論壇傳播，引發了討論。
