替身墜地未婚妻控疏失 民視：已付清費用會強化安全

（中央社記者洪素津、曹亞沿、葉臻台北6日電）替身演員蘇德揚拍攝民視「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢，其未婚妻控不是意外是疏失；民視強調已付清醫療費用，也允諾未來會強化拍攝現場安全措施。

民視「豆腐媽媽」劇組在拍攝期間發生重大工安意外，武行替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲，未料落地後彈出海綿墊造成受傷，民視昨天傍晚發布聲明表示，第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

蘇德揚的未婚妻今天在新北市新莊區台北醫院外召開記者會還原當天狀況，1月20日上午約9時20分開拍，約9時40分就發生墜樓意外，蘇男緊急送醫後傷勢嚴重，包括面部骨折、牙齒碎裂等，身體也多處挫傷。蘇男在加護病房治療6、7天後轉至一般病房，但因撞擊力道太大，目前仍會暈眩，需要攙扶才能行走。

未婚妻表示，她並不認為這是意外而是疏失，沒有專業的團隊與防護措施，為何下指令叫演員跳下去。未婚妻更透露，當時原本有位武行的大哥希望能成為拍攝現場的安全人員，但劇組表示不需要，他們可自行處理。

未婚妻也指出，事發後電視台並未積極關切住院過程，僅派助理帶一盒蘋果前來慰問，且至今仍未得到一句「對不起」。電視台雖稱會全面負責，原以為會主動與她接洽、討論後續如何處理，但電視台只希望家屬開個數字。

未婚妻說，事情既然已發生，仍希望雙方能和平解決，但必要時也不排除尋求法律途徑。她希望釐清當時是誰允許在無足夠安全措施下進行拍攝，也希望這是最後一次有演員因拍攝而受傷。

稍早製作戲劇「豆腐媽媽」的萬星傳播發出聲明，強調拍攝前都有和蘇男密切溝通，蘇男也於現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

事件發生後也有密集與蘇男家屬聯繫，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示，保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清；劇組表示將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。

民視則回應，對此次拍攝意外深感遺憾，今天中午劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜；公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

而針對這起意外，桃園市政府勞動檢查處則表示，獲報後已展開調查及相關行政處理作業，經查劇組未確實辦理防止工作者自2公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將就違反職安法規定部分，依法裁處最高新台幣30萬元以下罰鍰。（編輯：龍柏安）1150206