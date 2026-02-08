替身家屬控《豆腐媽媽》未付看護費！劇組發聲否認：與事實不符

記者宋亭誼／台北報導

37歲替身演員蘇德揚為民視《豆腐媽媽》拍攝卻意外墜地重傷，今（8）日家屬證實蘇德揚已返家休養，並發出三點聲明控訴民視「未支付看護費與急診費用」。對此，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播再度以四點聲明回應家屬，強調家屬說法「與實際情況並不相符」。

蘇德揚家屬三聲明。（圖／翻攝自Threads）

劇組今（8）日的最新聲明指出，外界所稱「僅支付部分醫療費」並不符合實際情況，事件發生後，蘇德揚自桃園轉送至新北就醫，因當時未攜帶健保卡，製作單位先行支付約2萬元新台幣的押金；後來製作單位也已全額繳清蘇德揚出院時約6.2萬的醫療費用總額，並非外界所說「僅支付部分醫療費」。

劇組今日中午接獲統籌通知仍有款項未完成程序，也隨即完成轉帳並全數付清。對於後續照護費用的認知差異，劇組指出，外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身，「此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」最後，劇組表示絕對尊重家屬感受，也理解其承受的壓力，但劇組從未迴避責任，希望外界在完整資訊下理性看待事件，不要讓事件演變成對立或口水戰，讓蘇德揚安心休養。

萬星傳播回應：

針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。

一、關於醫療費用說明

所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。

事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。

此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

二、關於款項補齊時間點

今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。

三、關於後續照護費用的認知差異

目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。

四、我們的立場

我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。

希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。

