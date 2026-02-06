替身拍戲墜樓！家屬控防護不足 電視台：嚴格把關

台北市 / 綜合報導

電視台八點檔戲劇「豆腐媽媽」近日在拍攝現場，發生演員墜樓意外。替身演員蘇德揚，從高處跳下時，因為人沒有落在軟墊上，直接撞摔在地，送醫後檢查出顱內出血昏迷兩天。家屬心寒控訴，劇組防護措施不足，劇組或電視台事後沒有親自道歉，甚至質疑也沒有替演員處理保險事宜。對此電視台表示，第一時間有積極處理，未來也將針對拍攝現場安全嚴格把關，不過這次意外確實有疏失，桃園市勞檢處也將開罰最高30萬。

替身演員作勢往後倒，劇組人員屏氣凝神，沒想到防護軟墊沒接到人，全場驚嚇，替身演員跳下出軟墊範圍，頭部重擊地面，而他們當時在拍攝這一幕，八點檔戲劇《豆腐媽媽》，1月20日，在桃園市蘆竹區的工地拍攝，替身演員這一幕，沒想到釀成意外，臉部骨折擦挫傷，甚至造成顱內出血，替身演員蘇德揚，躺在加護病房將近7天，家屬還一度收到病危通知。

蘇姓演員未婚妻說：「這個不是一個玩笑，不是幾個墊子，幾個助理扶著，沒有一個專業的團隊，你怎麼可以下這個指令，請演員就這樣跳下去。」家屬痛批，劇組沒做好防護措施，電視台方面也只輕描淡寫，讓他們無法接受。

蘇姓演員未婚妻說：「在保險的部分，我們的確有把資料送出去，那有發現沒有保到險，那(劇組)有派了一個助理來，送了一個禮盒，六個蘋果，就這樣。」電視台方面回應第一時間，有積極處理，未來會對拍攝現場更安全把關，至於劇組導演馮凱的媽媽，就是知名製作人周遊，也替替身演員發聲。

知名製作人周遊說：「我當製作人的時候，尤其是替身演員，或者是什麼，我一定都有保險。」受傷的替身演員蘇德揚，從業10年是科班出身，過去曾拍過不少大品牌廣告，如今摔成重傷，嚴重影響工作及生活，這回戲劇拍攝意外，未確實辦理防止高處墜落預防措施，桃園市勞檢處也將，依法裁處最高30萬。

