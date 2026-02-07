替身拍戲重傷 勞動部認定《豆腐媽媽》違法開罰

8點檔《豆腐媽媽》的替身演員蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，一度命危，近日康復出院，其未婚妻Rena出面替他發聲，7日凌晨再發文，揭未婚夫因劇烈頭痛醒來，並形容「腦袋如同脆弱的豆腐」，讓她揪心無法平復。曾演電影《器子》的吳承洋發文聲援：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」他透露，傷者是他的學長，看到他摔下來影片以及在加護病房照片，心痛到流淚。

Rena曾揭露蘇德揚「沒有被保險」一事，製作單位萬星傳播回應，劇組皆有幫演員投保「雇主意外責任保險」。勞動部7日公布調查結果，確認現場未設防墜措施，將依職業安全衛生法裁罰；另外，有關未替該名替身演員投保「勞工保險」及「勞工職業災害保險」一事，將持續派員釐清。

對此，民視昨回應會和製作單位共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討，未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進，未來也將持續依循影視業職業災害預防指引，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。