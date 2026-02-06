替身摔傷慘案！《豆腐媽媽》駁斥罵名 列完整時間軸反擊

【緯來新聞網】37歲蘇先生因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外，未婚妻Rena今（6日）出面控訴民視冷漠，提出三點訴求。晚間，民視與劇組分別給出最新聲明，並列出事件發生時間順序，指出有和專業武術指導討論過安全問題，現場也和蘇男確認「安全措施無虞，進行拍攝」。此外，劇組認為已積極處理此事件，且有替演員投保雇主意外責任保險，已和對方要書面資料，也被要求八點要求。

蘇先生從高處墜落。（圖／台北市電影戲劇業職業工會、未婚妻提供）

《豆腐媽媽》劇組萬星傳播聲明





此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。



劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。



1/20事發日至蘇先生2/6出院當日劇組與家屬之溝通過程，整理如下：



1.

1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。



2.

1/21早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。



3.

蘇先生於1/27轉至普通病房，1/27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1/30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2/1回覆於2/3再進行探視。



4.

2/6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。



對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。





民視回應





對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。



此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

廣告 廣告

劇組回應。（圖／萬星傳播提供提供）

更多緯來新聞網報導

創作歌手周蜜隔4年攜新作回歸 曾2度放棄專輯吐心聲

再度合體組「PC」！王子暖借百萬度難關 邱宇辰：有哥哥真好