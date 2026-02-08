替身演員返家休養 製作方款項付清盼當事人安心休養

（中央社記者洪素津台北8日電）替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇意外墜樓，造成嚴重傷勢，今天家屬說明後續照護處理狀況，盼工作人員的安全與健康能被重視；製作單位也回應後續款項已付清，盼家屬和外界理性看待，也讓當事人安心休養。

民視「豆腐媽媽」劇組在拍攝期間發生重大工安意外，武行替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲，未料落地後彈出海綿墊造成受傷，今天蘇德揚的家屬再度發出聲明，聲明中表示蘇德揚已經出院返家休養，也強調演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置，而現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。

隨後提出三點聲明，聲明中指出和製作單位接洽的過程，最後則表示希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。

稍早「豆腐媽媽」的製作單位萬星傳播也針對醫療部分做解釋，表示所有的醫療支付都已全數付清；至於後續的照護費用，製作單位表示彼此的認知有落差，「目前外界所指稱的『部分醫療費』，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身，此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理」。

最後萬星傳播再度表示，「我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養」。（編輯：張銘坤）1150208