替香港大火祈禱 濱崎步週六上海開唱「取消煙火效果、不穿紅色」

香港大埔一處大型住宅區「宏福苑」昨天（11／26）發生毀滅性大火，8棟31層樓高的電梯大廈有7棟起火燃燒。最新消息是，罹難者已找到55人，這已創下香港承平時期最慘烈的死亡火災紀錄。該新聞引發全球關注，不少新聞媒體都以頭條報導此事。日本流行天后濱崎步後天（29日）將在上海開唱，她今天也發出最新哀悼。

日本樂壇天后濱崎步今年6月啟動亞洲巡迴演唱會，第一站就到香港開唱。而本周六（29日）濱崎步將到上海的東方體育中心開唱。

濱崎步今天過交平台發文表示今年的亞洲巡演從香港開始，觀衆給了她及整個團隊滿滿的愛與鼓勵，更暖心地表示：「關於上海的演出，我請求工作人員盡量避免穿著紅色衣服，舞台上我們也將取消紅色服裝及煙火效果。我們為香港祈禱」。

