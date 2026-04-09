替黃國昌站台 柯文哲讚黃理想堅定不變：他同伴一個個都去投靠有權勢的人

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（9）日於競選總部舉行記者會，正式發布首支競選形象影片，並向全體新北市民宣告：「台灣民眾黨新北隊，準備好了！」民眾黨創黨主席柯文哲今天也到場助陣，與新北市議員陳世軒及5位新北市議員參選人同台。黃國昌說，將把最好的理念與政策帶進新北市政府，並號召支持者於11日齊聚三重向日葵廣場，共同參與「新北誓師大會」。

柯文哲、黃國昌與民眾黨新北議員參選人一同舉行記者會。（圖／方炳超攝）

黃國昌表示，這支競選影片反映了廣大新北市民的共同心聲。黃國昌強調，自己不是一個夢想家，是一個執行者，未來將以最有效率的方式務實工作，並承諾帶領所有優秀的民眾黨市議員參選人挺進新北市議會，為市民發聲，全面讓新北變得更好、更有型。

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柯文哲致詞時則說，一路走來，看見了黃國昌的「變與不變」，變的是造型更加俐落、帥氣，不變的則是其強大的執行力與堅定的理想性。柯認為，黃大可以參加民進黨、當側翼，就能過肥滋滋日子，卻選擇站在有權力的人的對面，她讓大家知道什麼是理想，後來他的同伴一個個去投靠有權勢的人，都沒口出惡言。柯文哲強調，儘管民眾黨是小黨，但絕對擁有最強的戰鬥力，而具備理想、執行力與國際觀的黃國昌，他確信黃國昌是新北市長最佳的人選。

記者會尾聲，黃國昌向全體新北市民發出邀請，宣布民眾黨新北隊首場大型合體造勢、「新北誓師大會」將於11日登場，邀請支持者當天穿著白色上衣，以行動展現改變新北的堅定意志，齊聚聆聽民眾黨新北隊擘劃的市政願景，共同為「讓新北更有型」的目標勇敢前行。



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