替「艸雨田舞蹈劇場」英國愛丁堡巡演加油 新竹縣府今天授旗

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新竹縣府授旗「艸雨田舞蹈劇場」，預祝今年8月在英國愛丁堡藝穗節「台灣季」的演出成功。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕去年獲國家文化藝術基金會肯定，成為新竹地區首支入選Taiwan Top舞蹈類團隊的艸雨田舞蹈劇場，他們去年推出的台法國際共製作品《親密近地》，通過文化部評選，8月將代表台灣參加英國愛丁堡藝穗節「台灣季」演出，新竹縣府秘書長李安妤今天授旗，預祝巡演成功。

「艸雨田舞蹈劇場」8月將在英國愛丁堡藝穗節「台灣季」上演出，新竹縣政府給予行前加油祝賀。(記者黃美珠攝)

艸雨田舞蹈劇場團長王羽靖說，這次的世界舞台就在蘇格蘭國家舞蹈中心(Dance Base)，為期1個月、將演出22場。已經13歲的英國愛丁堡藝穗節「台灣季」，是台灣表演藝術躍上國際的重要舞台，參選團隊須先經藝穗節合作場館、專業策展人初選後，再由文化部邀集專家學者複選出台灣的代表隊。

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「艸雨田舞蹈劇場」今年8月代表台灣，出席英國愛丁堡藝穗節「台灣季」的演出。(記者黃美珠攝)

他們的《親密近地》(英譯：Proximities)，是由艸雨田跟法國康舞團(Kham Company)共同製作，邀請法籍寮裔編舞家奧萊・康詹拉(Olé Khamchanla)創作，由艸雨田製作團隊跟5名台灣表演者歷時2年共同發展成的。曾於2024到2025年間赴星、寮等國演出，去年也在台北、台中、新竹3地巡演12場，並受邀成為【2025台積心築藝術季】系列節目。

編舞家奧萊・康詹拉因長年往返歐亞之間，站在不同文化經驗上形塑創作視角，融合現代舞、街舞、芭蕾以及東南亞傳統舞蹈來展現。《親密近地》源自疫情期間的隔離經驗，省思當距離被迫放大後，重新檢視人們彼此之間、或是和自己之間能有多親近？

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