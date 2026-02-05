替2000退休警消正式提告賴政府！黃國昌開打團體訴訟：史上最大規模民告官

立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》修正案，引起朝野爭執，在野不滿政府未編列相關預算，民眾黨今（5）日率領數百名退休警消，到台北高等行政法院前抗議。民眾黨主席黃國昌表示，他們已遞狀提起團體訴訟，收到逾2000件參與訴訟的申請，並稱這是「史上最大規模民告官」。

民眾黨上午率近300名退休警消，舉行「護警消尊嚴、賴清德還錢記者會」，黃國昌表示，這場團體訴訟不僅是退休警消要爭取權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟，1月23日收件截止時，已受理超過2000件申請，「這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟。」

黃國昌（右三）與退休警消召開團體訴訟記者會。（顏麟宇攝）

黃國昌說，這規模創中華民國史上，對政府提行政訴訟的新紀錄；總統賴清德在去年4月親自公布法律，政府卻以各種藉口拒編預算，退休警消每個月損失數千元，「為何總統公布的法律，政府可以選擇性執行？賴清德出來面對。」

民眾黨則表示，依照相關法律，考試院銓敘部已按新法實施核定，但主管機關內政部卻未依法執行編列預算，因此依照《行政訴訟法》第8條第1項，對考試院銓敘部、行政院、內政部進行提告、請求一般給付之訴，依新發放的退休審定函，要求內政部支付退休金差額。

