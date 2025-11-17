替2026大選藍白合定錨! 鄭麗文.黃國昌週三新莊會談

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌要會面了。雙方將在禮拜三、選新北新莊會談，在開始前會先讓組發會主委李哲華與民眾黨團主任陳智菡對接，預計討論2026選戰合作。但藍白立委強調"平常心、為人民做事都不排斥"。倒是民眾黨中央委員蔡壁如喊話，希望鄭麗文多禮讓幾個縣市給民眾黨經營。

前一天貼出與德國在台協會會長迪嘉信合照，國民黨主席鄭麗文上任這幾周忙著跟各方會談，傳達她帶領下，國民黨未來4年規劃，跟民眾黨主席黃國昌的會面，也敲定禮拜三登場。

廣告 廣告

國民黨副主席李乾龍：「（藍白合內容），沒有啦見個面，細節還沒有，只是見個面大家建立共識，細節慢慢再來談。」

會談規劃，副主席李乾龍說"還在談，目前確定地點選在新莊凱悅嘉軒酒店，周二下午先讓組發會主委李哲華與民眾黨立院黨團主任陳智菡場勘、對接。據了解，會談全程開放、藍白各5人出席，聚焦藍白合、2026選戰合作方向。

立委（國）牛煦庭：「如果第一次見面，就要很多深水區很多細節，恐怕不符合政治運作常理，我想大家用平常心看待。」

替2026大選藍白合定錨！ 「鄭黃會」週三新莊會談 蔡壁如說話了

藍白選定在新莊會面、全程開放。（圖／民視新聞）





立委（民眾）林國成：「我們白營很簡單，只要對台灣人民有利的，只要為台灣人民做事，我們都不排斥啊。」

藍白立委不預設立場，但民眾黨中央委員蔡壁如對鄭麗文喊話，希望對方禮讓這幾個縣市。

民眾黨中央委員蔡壁如：「那挑竹北市，主要是因為（市民）年輕，是民眾黨（全國）支持度最高的地方，新竹市目前民眾黨執政，我們當然希望，有個執政縣市，（嘉義市）如果國民黨沒特別強人選，不要說禮讓，按照正常程序，可以跟張啟楷做，看禮拜三見面，用什麼樣形式比民調。」

替2026大選藍白合定錨！ 「鄭黃會」週三新莊會談 蔡壁如說話了

鄭麗文、黃國昌會面預料談藍白合、明年選戰規畫。（圖／民視新聞）





資深媒體人邱明玉：「郭正亮爆料，不管宜蘭陳琬惠，新竹邱臣遠，嘉義張啟楷，民調都很差，民調都很差到底要跟人談什麼。」

談判與合作終歸是實力說話，會談的禮數走完後，對藍白合的考驗才要開始。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：替2026大選藍白合定錨！ 「鄭黃會」週三新莊會談 蔡壁如說話了

更多民視新聞報導

黃國昌「再進校園演講」網狂酸！四叉貓幫擬「9回應」

鄭麗文接連會晤谷立言、包瓊郁 沈伯洋：國際社會對藍營有疑慮

鄭黃會19日下午登場 沈伯洋酸：民眾黨現在跟泛藍「沒什麼差別」

