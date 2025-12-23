最上級護衛艦下水典禮 小泉：深化日澳合作

日本最上級護衛艦「吉井號」下水典禮。(小泉進次郎X)

日本防衛大臣小泉進次郎昨22日前往長崎縣，出席三菱重工業長崎造船所舉行的最新型「最上級」（Mogami-class）護衛艦第12號艦命名暨下水典禮。





該艦正式命名為「吉井號」（JS Yoshii, FFM-12），為最上級護衛艦系列的最終建造艦，象徵日本新一代水面作戰艦艇量產計畫告一段落。





防衛省指出，「吉井號」艦名取自岡山縣的吉井川，為最上級系列首度採用本州西部河流名稱。最上級護衛艦自2018年度啟動建造以來，採取高度模組化與連續建造模式，12艘艦艇陸續下水，被視為日本防衛裝備生產效率與造船工藝的重要成果。

小泉進次郎在致詞中表示，最上級護衛艦已成為海上自衛隊的核心戰力之一，同時也是日本推動防衛裝備與技術合作的關鍵平台。他並提及，最上級護衛艦目前正作為日本與澳洲深化防衛合作的重要基礎。





目前澳洲政府正推動海軍現代化計畫，規劃引進新型巡防艦，日本則積極推銷最新銳的最上級護衛艦升級版方案。澳洲方面已向日方通報，將採用日本提出的艦型設計，若後續正式拍板，將成為日本首筆護衛艦出口案例，預計自2029年起開始交付，對強化日澳防衛合作具有指標性意義。