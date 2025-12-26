最不受歡迎的聖誕節禮物是啥？美媒：退貨率最高的是這些

墨西哥兒童開心捧著聖誕老公公送的禮物。路透社



每年聖誕節，許多人最期待的就是收禮。但禮物不總是合人心意。美國數據顯示，退貨率最高的聖誕禮物是衣服和鞋子。

美國網路媒體「Axios」報導，聖誕節結束後的一週可說是「退貨旺季」。根據數據分析平台Adobe Analytics，自12月26日至隔年1月首週，商場櫃台處理的退貨量激增25~35%。

退貨率最高的包括：衣鞋、帽子手套、珠寶飾品。這些物品很容易買錯尺寸，個人喜好品味也相差甚多。

此外，電子用品的退貨率也頗高。主因是收禮者已有重複性產品，或是不符合個人需求。



退貨平台「Seel」統計，11月和12月的退貨率漲幅最高，代表許多民眾常拖到聖誕節前最後一刻選購禮物，但往往忙中有悔。統計同時指出，退貨的商品金額通常介於100~200美元之間。

值得注意的是，這些退貨商品往往不會重回架上販售，而是淪落至垃圾場。二手商品交易平台REBEL的創辦人兼首席執行長霍西（Emily Hosie）說：「實際上，大多數商品都不會重新上架，因為品牌缺乏以具成本效益的方式處理退貨商品的配套設施」

霍西表示，每年約有價值84億英鎊（約3564億元台幣）慘被當成垃圾丟掉。

至於那些禮物比較可能受到青睞？行銷公司Omnisend的電子商務專家包爾（Marty Bauer）指出，玩具和美妝產品等傳統聖誕禮物的退貨率較低。他還說：「最容易在聖誕節過後拿來退貨的禮物，通常是倉促購買的禮物，而不是消費者精心選擇的適當禮物。」

