最不怕AI搶的工作出爐 全球知名人力資源機構報告清點2026年需求量最穩職缺

即使在競爭極其激烈的就業環境下，全球知名人力資源機構Monster發布的最新報告指出，2026年的勞動力市場展現出強韌的局部需求。醫療保健、民生必要服務、基礎建設相關領域以及具備特定實務技能的職缺，依然是目前人才招募最為強勁的支柱。



根據《Monster 2026就業市場展望》報告，這份研究分析了2025年全年度的職位空缺與求職者數據。報告指出，2026年的就業市場不再由整體的成長或衰退所定義，而是呈現顯著的「分化」（Divergence）現象。Monster職涯專家維琪．薩勒米（Vicki Salemi）在報告中指出，雇主的招募需求正高度集中於與基本民生需求、公部門投資及專業技能掛鉤的產業，而其他領域則因結構性轉型或自動化衝擊而持續放緩。

求職者須辨識出「結構性支撐」職缺



薩勒米進一步分析，求職者必須辨識出哪些職位是具備「結構性支撐」的長期職缺，而非受短期波動帶動的臨時性需求。理解這一點，將是決定在變動環境中能否建立穩固職涯路徑的關鍵。

廣告 廣告

報告數據顯示，醫療保健領域依續蟬聯最具動能的招募引擎。在該領域中，需求量最高的職稱包含：執業護理師、物理治療師、呼吸治療師、職能治療師、語言治療師、臨床社工師以及諮商心理師。這些職位不僅依賴專業執照，更具備高度的人際互動與專業判斷特質。

此外，報告特別強調，具備實務技能、專業證照及需親自動手操作的職務（Hands-on jobs），其表現優於一般的白領後勤支援職位。薩勒米指出，這類職位主要解決現實世界中「無法被自動化取代或無法延期處理」的迫切需求。甚至在科技產業內部，招募焦點也出現了位移，企業不再盲目進行擴張性的投機開發，而是轉向專注於系統架構穩定、數據基礎建設與營運效能的職缺。



以下為 2026 年需求量最高的主要職缺類別：



．技職與專業技術服務（具備高度可維護性與不可替代性）

汽車維修技師／黑手專家、電子技術員、各類修護技術員



．運輸、物流與民生必要服務（需特定證照，支撐供應鏈與應急體系）

物流管理專家、長途大貨車／聯結車司機、緊急醫療救護員（EMT）、外送與快遞物流人員



．科技與數據應用（專注於品質、性能與數據基礎架構）

軟體測試工程師（QA Engineer）、數據工程師（Data Engineer）



．健康、身心靈與社區照護（預防醫學與個人健康需求擴張）

牙醫師、營養師、按摩治療師、專業健身教練



這份報告反映出，隨著AI與自動化技術日趨成熟，職場競爭力已從單純的資訊處理能力，轉向具備實體勞動、情感連結與複雜問題解決能力的「硬技能」職務。對於在 2026 年尋求穩定職涯的求職者而言，投身於這些具有結構性保障的產業，將比追求傳統辦公室職位更具抗壓性。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

