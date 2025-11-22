最不想再去國家「韓國」奪冠！網嫌：食物超膩、景點無聊
台灣人熱愛出國旅遊，不過「哪些國家去過一次就不會再想去？」近日成為討論焦點。一名網友指出，日前有臉書粉專發起投票活動，結果韓國意外奪下「最不想回訪國家」第一名，不少網友都認為韓國食物容易吃膩、景點缺乏特色，讓他驚訝不已。
原PO在PTT以「哪個國家去過一次就不會想再去」為題發文表示，日前一個臉書粉專投票，韓國竟然是大家最不想再訪的國家第一名，不少人覺得韓國食物容易吃膩、景點變化不大、當地人態度較冷淡，加上英文不普及，讓旅遊體驗不佳。
原PO坦言，對於這樣的結果確實有些意外，但他也能理解網友的不滿之處，「老實說我覺得韓國食物其實蠻有特色，交通也算便利，我自己還是會想再去一次。」
貼文引發熱議，許多去過韓國的網友現身分享親身經驗，「韓國食物第三天就膩了，景點也沒什麼特色」、「回來完全沒什麼記憶點」、「除了kpop沒什麼吸引人的點吧，其他東西也不便宜，態度也不好」、「身邊真的不分長輩年輕人都說不會再去韓國第二次。」
但也有另一派網友替韓國說話，認為韓國旅遊相當不錯，「前陣子才去韓國，東西好吃，會想再去！」、「韓國跟團的話就真的超無聊的，一定要自助，雖然景點比較少，但逛街不錯，東西很好買」、「韓國不是不錯嘛，我沒特別追星但也滿喜歡那邊的」
除了韓國外，也有人點名其他讓人「只想去一次」的國家，「新加坡不會想再去，又小又貴」、「菲律賓治安讓人害怕」、「香港、新加坡沒什麼好玩，只適合工作」、「香港，髒、亂、貴」、「韓國、埃及、印度、印尼、寮國，這些地方我去一次就不再去第二次了。」
